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開庭偷拍還扯AI生成 原告男子偷拍檢察官反遭起訴
蘇姓男子因案前往高雄地檢署接受檢察事務官詢問，明知偵查庭內禁止錄音、錄影，竟涉嫌拿手機偷拍檢察事務官，甚至將照片上傳至Threads公開散布，蘇男挨告後還瞎掰照片是靠AI生成出來的，雄檢偵結後認定其說詞不足採信，依違反刑法妨害秘密罪嫌將他提起公訴。
起訴指出，蘇姓男子因先前對他人提出侵占、詐欺等告訴，於今年3月12日前往高雄地檢署接受詢問，蘇男明知刑事偵查程序依法偵查不公開，且詢問室內禁止錄音、錄影，卻仍趁接受檢察事務官林員詢問之際，偷偷拿自己的iPhone竊錄。
蘇男隔天隨即將偷拍得來的照片上傳至社群網站平台Threads發文，檢察事務官發現後向地檢署申告偵辦。
面對檢方調查，蘇男竟辯稱該張照片是透過AI生成，他向AI描述開庭環境、檢察事務官的長相與服裝儀容後由AI產出多組照片，再從中挑選最像的發布。
不過，檢察官痛斥其說詞荒謬，指出目前生成式AI技術單憑文字指令，根本無法憑空模擬出特定現實環境與人物的所有細節。
檢察官強調，詢問室內的螢幕、電線、桌椅、標語等物品配置，以及被害人的五官、膚色、髮型與服飾等細節精準度極高，且蘇男又提不出任何AI生成的歷史指令或歷程紀錄以實其說，顯見其辯解純屬臨訟卸責之詞，不足採信。
雄檢偵結後認定，蘇男無故以照相竊錄他人非公開活動，以及散布竊錄內容等犯行明確，兩罪犯意各別、行為互殊，依法提起公訴並請法院分論併罰，並聲請法院宣告沒收蘇男用來犯罪但未扣案的手機。
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