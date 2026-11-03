女下士雪碧摻伏特加跑男寢室打牌 海軍戰士隊隊長通宵嗨玩被記過

海軍馬祖基地指揮部戰士隊隊長魏仲得於去年春節連假期間，被長官查獲與男、女部署共處一室通宵玩牌飲酒，事後被依言行不檢、怠忽職責2項違失行為，合計記過2次。魏不服提行政訴訟，一審認定軍方有一事二罰情事，判撤銷1次記過；案件上訴二審，台北高等行政法院日前駁回上訴，全案確定。

判決指出，魏仲得於去年1月29日春節連假擔任輪值理事官，卻在同日晚間11時許到隔日清晨4時許就寢期間，與所屬4名男、女下士喝酒通宵、玩撲克牌，經長官查獲分別依言行不檢、怠忽職責2項違失行為記過2次。

魏不服提行政訴訟。他喊冤，軍方沒給他陳述意見的機會，調查人員也有不正訊問情形，調查程序已經違法；再者，撲克牌是他從營區團康器材櫃內取得，可見國防部早將撲克牌視為一般康樂用品，縱使在就寢時間與同袍玩牌有不當之處，但並非違背公序良俗。

魏控訴，又綜觀當日參與者的懲處，至多僅記過1次，其餘人員均申誡2次處罰，加上當時已是春節連假期間，也有部分輔導長、官兵於營外參與宮廟活動，未在營內就寢，可見軍方當下對於官兵管理的要求確實較為彈性、作息鬆散，原懲處顯有過重。

軍方則駁斥，魏身為戰士隊最高階幹部、時任理事官，身負部隊管理責任，對於女性士官深夜至男寢參與聚眾打牌、飲酒竟未加以制止，甚至實際參與玩樂，各依違反修正前軍風紀規定「言行不檢」規範、陸海空軍懲罰法「怠忽職責」規定記過，並無一事二罰情形。

國防部高等軍事法院一審審理，認為魏違規帶頭與部署在就寢時間玩牌，破壞部隊紀律，涉違反「言行不檢」相關規定，經軍方詳實調查、逐一詢問當事人，並考量魏為執勤人員，祭出記過1次懲處，合法合規。

但高等軍事法院也指明，軍方以魏未即時制止，且於調查過程中說詞反覆不一，另依「怠忽職責」規範懲處記過，已違反「一行為不二罰」原則。

高等軍事法院認為，軍方強行區分「參與」、「未制止」2種行為，分別對魏記過1次，但二者在時間、空間上幾乎一致，具有高度關聯性，則應屬同一案而合併評價為同一懲罰，否則將有一事二罰的違誤存在。

高等軍事法院指出，另本案中雖有2名女下士坦承，曾在女生寢室將摻入伏特加的雪碧帶去男生寢室玩牌，但包括魏及參與人都否認知情2人攜帶酒精飲品，軍方以此認定魏沒制止飲酒行為，過於草率，而有調查未明情事，一審判撤銷原處分1次記過。

案件上訴二審，北高行審理，認為原判決認事用法並無違誤，維持一審判決。全案確定。