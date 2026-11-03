刀逼援交女吸依托咪酯菸彈再搶10萬元 強盜強制性交罪判13年半

陳姓男子在旅店叫援交女子從事性交易，要求對方在房內施用依托咪酯菸彈，援交女子拒絕，他持刀逼迫性交，再從援交女網路銀行帳戶轉帳10萬元給自己，台北地方法院審理，依強盜強制性交罪判陳有期徒刑13年6月，犯罪所得沒收。可上訴。

陳2025年1月23日19時，在某行旅房內約定與女子進行1小時25000元的「外送茶」性交易，陳不願先付價金，且在房內施用含依托咪酯成分菸彈，要求援交女一起施用。

援交女拒絕施用菸彈、並拒絕提供性服務，陳持摺疊刀脅迫援交女性交，再持刀脅迫借款，取走援交女的手機，自網路銀行轉帳10萬元至自己可用的帳戶，被害人報案，檢警偵辦，檢方依強盜強制性交罪嫌起訴陳。

陳承認與女子性交易，談妥交易3小時7萬5000元，也承認施用依托咪酯，但否認強制性交、強盜強制性交，辯稱對方未完事要走人，他要求退錢，後續向對方借款2萬5000元等。

被害女子稱，她從事「八大」工作，當天從台中北上台北，她害怕客人要求吸毒，且陳不願意給付款項，她就離開，不過，陳轉身從外套口袋拿出摺疊刀，脅迫跟他發生性關係，她因為害怕將手機解鎖讓陳轉帳。

法官認為，被害人偵查中、審判時供述一致，指述非虛妄，採信被害人證詞，認定陳姓男子成立犯罪。

判決書指出，陳為滿足一己性慾，不願先給付性交易對價，並持摺疊刀脅迫違反被害人意願為強制性交行為，除傷害被害人身體健康，更嚴重侵害她的性自主權，陳還持摺疊刀脅迫轉帳強盜財物，惡性甚為重大。

判決說，陳除犯下這件強盜強制性交案外，另有「非常多次」竊盜、「非常多次」毒品危害防制條例、妨害自由、偽造文書、侵占、詐欺、強盜、電信法等前案紀錄，罪行已罄竹難書，素行極差，考量他否認犯行，被害人也請求從重量刑，判處陳有期徒刑13年6月。

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