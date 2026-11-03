被控洩密給詐騙集團首腦....李柏杉等3律師喊冤 二審再獲無罪判決！

律師李柏杉、黃程國、陳俊成被控偽裝成詐騙集團成員的辯護人，至看守所律見的機會探詢供述，再回報給集團首腦，被依洩密等罪嫌起訴，一審士林地方法院判決3人無罪，檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持無罪判決。

李柏杉先前曾替製毒集團辯護，透過律見機會，以安家費利誘被告扛下刑責、勸阻供出製毒首腦，且洩漏供詞給集團，最後喬不攏金錢遭解除委任及檢舉，被判8月得易科罰金之刑，並宣告緩刑5年。律師懲戒委員會決議停止執行職務7月。

檢方起訴指出，代號「合利」的不詳人士出資購買設備，租屋作為機房，成立詐騙集團向大陸人民詐取錢財；李柏杉、黃程國、陳俊成2019年在集團成員被偵辦期間，佯裝成員的辯護人，利用在基隆看守所接見的機會，得知成員將自白犯罪等事項後，再告知「合利」等集團首腦。

檢方認為李柏杉等3人涉犯洩漏國防以外秘密等罪嫌而起訴，李柏杉等人否認犯行，供稱是合法受到委任，也從來沒有跟別人討論案情，更沒有轉知合利等人相關訊息，他們是正當行使律師職務，無關洩密。

一審士林地院認為，檢察官提出的證據，就李柏杉等人是否有彼此相互轉知接見得知的應秘密事項，再由李傳遞給集團首腦，仍未達一般人確信為真實的程度，認為罪證不足，利歸被告，判決李等3人無罪。案經上訴，高院今上午仍維持一審判決。