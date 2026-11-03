每票最高2000元 新竹峨眉村長候選人涉買票 檢方起訴蔡女與2樁腳

新竹縣峨眉鄉中盛村長選舉爆發賄選案！新竹地檢署偵辦村長蔡姓村長候選人涉嫌買票案，查出她於今年7月至8月間，以每票1000元至2000元代價，向7名選民交付或透過他人轉交賄款，共計1萬8000元，要求選民或其家人投票支持。檢方偵查終結，依違反「公職人員選舉罷免法」等罪嫌，起訴候選人蔡女及2名樁腳，其餘5名收賄選民則予以職權不起訴。

新竹地檢署指出，本案由檢察官陳芊伃指揮新竹縣警察局竹東分局、新竹縣調查站、刑事警察局及移民署新竹縣專勤隊共同偵辦。

檢方查出，蔡女為新竹縣峨眉鄉中盛村村長候選人，涉嫌於今年7月至8月間，先後以每票1000元至2000元不等的代價，交付或透過他人轉交賄款給7名選民，要求本人或家人投票支持。其中，蔡姓、楊姓2名樁腳除收受賄款、允諾支持外，還分別轉交2000元及1000元給其他選民，藉此拉攏選票。

檢方偵查終結後，依「公職人員選舉罷免法」第99條第1項交付賄賂約定投票權一定行使罪，以及「刑法」第143條投票受賄罪，起訴候選人蔡女及2名樁腳；另外5名收受賄款的選民，則依「刑事訴訟法」第253條職權不起訴。全案查扣賄款1萬8000元，檢方並依法聲請沒收。

新竹地檢署呼籲，民眾面對買票拉攏應勇於拒絕，不要因親友情面收受或代送賄款，以免捲入賄選案件。如發現疑似賄選情事，可撥打反賄選檢舉專線 0800-024-099，按4檢舉，共同杜絕買票歪風。