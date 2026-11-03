雙11拍賣搶幣！近30萬顆泰達幣開標 賓士、BMW同場競價

法務部行政執行署台中分署將在11月11日（周三）上午10時，辦理「雙11專案全國聯合拍賣會」，重點推出台中地檢署囑託變價的虛擬貨幣，包括逾29萬6902顆泰達幣（USDT），另有美元幣及波場幣；現場同步拍賣賓士、BMW等多款轎車及重型機車，吸引幣圈投資人與民眾關注。

台中分署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策，加強辦理行政執行及檢察機關囑託執行案件，此次拍賣的虛擬貨幣均為檢方查扣的案件標的物，其中泰達幣共分15標，美元幣（USDC）4969.24顆、波場幣（TRX）10036.06顆各1標，將以公開競標方式變價，拍定後直接劃轉至得標人的合法虛擬貨幣錢包。

除虛擬貨幣外，現場也同步拍賣Mercedes-Benz、BMW、MINI、NISSAN、LUXGEN、TOYOTA等多款轎車，以及KAWASAKI ER650-K重型機車，當日上午9時30分起開放現場看車，10時準時喊價。

台中分署提醒，競買民眾須攜帶身分證明文件並簽署承諾書；競買虛擬貨幣者，須具備經金管會公告完成洗錢防制登記業者的帳戶。

拍賣地點為台中分署（台中市西區建國北路二段100巷16號），車輛欠費情形、繳款方式及變價條款，可至台中分署網站「地檢署囑託案件專區」及動產拍賣公告查詢。

行政執行署台中分署11日辦理聯合拍賣，標的包括虛擬貨幣泰達幣、名車等。路透