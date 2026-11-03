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男女朋友分手為AA制鬧上法院 討4萬元出國旅費撕破臉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

男女交往究竟該不該「AA制」？高雄一對男女朋友分手後鬧上法院，張姓男子主張雙方過去交往期間約定花費平均分攤，並指兩人曾就出國花費進行對帳，總額共計8萬437元，扣除後要求蔡姓前女友應給付他4萬元，不過法官審理後認為，無法舉證雙方確實有達成AA制，因此駁回男方告訴。

判決指出，張姓男子主張，他與蔡姓女子曾為「地下男女朋友」，交往期間約定開銷平均分攤AA制，但多數花費由他支付，雙方於2024年5月間曾就出國花費進行會算，總額為8萬437元，一人應負擔一半即4萬元，但蔡女迄今未付，因此依約定訴請蔡女給付4萬元及法定遲延利息。 

蔡女則辯稱，交往期間的花費屬男方自願支出，性質上應屬贈與，否認兩人曾有會算事實。她雖不否認曾說出「先給帳號吧！再匯款給你4萬！」等語，但那是因男方不滿兩人分手，不斷傳訊息、打電話騷擾並向她討要費用，她是在被威逼及脅迫的情況下才應對，雙方並無給付4萬元的協議。

高雄地方法院審理時認為，當事人主張有利於己之事實，應負舉證責任，經勘驗雙方對話截圖，內容並未提及有平均分攤AA制之約定，也無8萬437元的會算紀錄，反而是男方要求女方「把出國差額吐出來」及叫女方自己去算。 

法官指出，雖然女方曾在對話中提及匯款4萬元，但男方在檢方偵辦時也曾坦言自己當時是「以開玩笑方式傳訊，沒有真正要跟他拿錢的意思」，既然男方無真意，自難據此認定雙方有達成4萬元的給付合意，且雙方分手後衍生多起保護令、妨害名譽及民事糾紛，難僅憑單一對話截圖認定有AA制約定。

法官認為，男方無法舉證證明雙方確有交往花費平均分攤及8萬餘元的協議，其請求女方給付4萬元為無理由，應予駁回。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

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