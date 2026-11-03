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里港鄉長選情震撼 假借宗親會名義辦餐會涉賄選 藍婉茜與父親遭聲押

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉長候選人藍婉茜、父親藍信義與競選團隊執行長蔡男、樁腳黃姓村長等4人，涉嫌在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，在里港鄉某處辦免費餐會，一桌6000元招待選民，遭檢調偵辦，檢方今凌晨聲押藍婉茜與父親藍信義，預計上午開聲押庭，幹部蔡男與黃姓村長兩人分別20萬元、8萬元交保。

前立委蘇震清的兒子蘇孟淳這屆參選第二選區議員、妻子藍婉茜投入里港鄉長選舉。藍婉茜是二度參選，兩次參選都分別是屏東縣最年輕的鄉長候選人。

屏東地檢署調查，接獲檢舉，藍婉茜與父親藍信義、競選團隊幹部蔡男、某村長在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，在里港鄉舉辦免費餐會，餐會一桌6000元招待選民。

檢方昨2日行動，由主任檢察官吳韶芹、檢察官張建偉指揮屏東縣政府警察局、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、法務部調查局屏東縣調查站及航業處高雄調查站、屏東縣政府警察局內埔分局、屏東分局、東港分局、枋寮分局、潮州分局，發動搜索9處，傳訊選民及相關證人37人，取得相關具體事證。

檢方訊問後，藍婉茜、父親藍信義、執行長蔡男樁腳村長黃男等4人後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益及賄賂罪嫌，犯嫌重大，藍婉茜，父親藍信義均有滅證事實且有串證、滅證之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見；執行長蔡男及樁腳村長黃男訊後分別諭知交保20萬元、8萬元，全案並經檢警擴大偵查中。

里港鄉長有兩人參選，藍婉茜二度參選，獲里港鄉地方派系支持，對上民進黨籍縣議員陳明達轉戰鄉長參選。

藍婉茜出身里港藍家望族，里港的藍家祖先藍鼎元，1729年雍正7年到屏東平原開拓，藍家望族曾有擔任里港鄉長，她是里港藍家第12代。

檢方呼籲，以餐會、禮品等變相賄選測試執法決心，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。

屏東縣無黨籍里港鄉長藍婉茜二度參選，未料傳出涉賄選，今凌晨遭檢方聲押。聯合報系資料照
屏東縣無黨籍里港鄉長藍婉茜二度參選，未料傳出涉賄選，今凌晨遭檢方聲押。聯合報系資料照

賄選 聲押 鄉長

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