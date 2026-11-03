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三總基因體中心主任等6人違規採購核銷 坦承犯行獲緩起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

三軍總醫院精準醫學暨基因體中心陳姓主任等6人被查出規避法規辦理採購，在設備尚未安裝時就製作不實驗收紀錄核銷，檢調介入後6人坦承犯行，士林地檢署偵結依刑法背信罪、違反商業會計法等罪嫌緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，國防醫學院三軍總醫院民診基金醫學研究發展作業規定，三總醫院民診基金醫學研究發展計畫經費不得編列「設備及投資費」；三總醫院民診基金研究計畫用途說明暨注意事項規定，該計畫不得購買單項金額逾1萬元且使用期限2年以上的財產。

政府採購法規定，機關不得意圖規避法規而分批辦理公告金額以上的採購；中央機關未達公告金額採購招標辦法規定，機關不得意圖規避法規，而分批辦理未達公告金額但逾公告金額十分之一的採購。

台智基因體股份有限公司的基因體學分析工具「PGSbuilder（多基因風險分析平台）」、「GenDiseak（單基因致病輔助判讀系統）」價格為300萬元，依規定不得以民診計畫經費核銷。

三軍總醫院精準醫學暨基因體中心陳姓主任、吳姓執行秘書、林姓及呂姓臨床研究技師、謝姓醫事檢驗師，和台灣人工智慧實驗室子公司台智基因體公司洪姓業務等6人，明知相關規定，仍以不符三總醫院預算用途的科目，拆分14筆小額採購項目，並以不實報價單及發票規避公開招標程序，直接向台智公司辦理採購。

相關人員另明知基因分析系統2024年2月6日裝機且未實際驗收，卻在2023年11月21日未裝機前就辦理驗收程序；明知2024年至2025年間驗收數量為0，仍於採購核銷文件中蓋印職章，虛偽記載「完成履約、驗收結果良好」等，致醫院中不知情的核銷人員陷於錯誤，同意撥付164萬元給台智等公司。

案經調查局台北市調查處送辦，陳等6人對於犯行坦承不諱，檢方清查醫院調查報告、採購核銷資料等事證，認定陳等6人涉嫌刑法「背信罪」、「行駛業務登載不實文書罪」、違反商業會計法「明知不實而填製不實會計憑證罪」。

考量6人非涉重罪，此前皆無相同前案犯罪紀錄，犯後態度良好、已深表悔悟，兼衡相關犯罪手段、犯罪所生損害、生活狀況、智識程度等，偵結緩起訴處分，期間1年，分別需支付公庫3萬、5萬、10萬、20萬、20萬、50萬元。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

三總 基因 主任

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