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洗澡太吵遭鄰居飆罵「恁爸」...台中男控鄰侮辱亡父求償55萬吞敗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子因深夜洗澡聲響，引起隔壁郭姓男鄰居不滿，遭郭男在陽台狂飆三字經，甚至脫口「予恁爸較差不多啦」等語。林男認為名譽受損，郭男自稱「恁爸」是侮辱其亡父，提告求償55萬元。台中地院審理認為，郭男言論屬睡眠受擾的情緒宣洩，未侵害名譽及身分法益，判決林男敗訴。

判決指出，林男與郭男住在台中市相鄰的透天厝。2025年11月14日凌晨12時50分許，林男家人正在洗澡，郭男因不滿噪音，從自家二樓陽台朝外大罵「幹〇〇」、「12點多了」、「予恁爸較差不多啦」等台語。

林男主張，郭男的咆哮導致周圍鄰居側目，貶損其社會評價；且郭男明知他父親已逝，竟以「恁爸」自居，僭越且貶抑亡父形象，因此依侵害名譽權及身分法益，分別求償50萬元與5萬元。

郭男則在法庭上抗辯，他並沒有指名道姓，且是在自己家中講述，刑事部分也已經獲不起訴處分。

台中地院勘驗對話紀錄發現，兩造爭執始終圍繞在洗澡聲響與住宅隔音不佳等問題。郭男雖口出穢言，但過程中反覆要求「可以小聲一點嗎」、「人家睡著了被吵起來」，足見其言詞是因夜間安寧受擾所產生的情緒性抱怨，並非蓄意羞辱林男人格。

此前林男提告刑事公然侮辱，也遭檢方不起訴、台中高分檢駁回再議確定。

針對「恁爸」一詞，法官指出，依教育部辭典釋義，這是男子發怒時用以自稱的粗俗用語，並非具體指涉他人的父親。法官認定郭男僅是藉此加強抱怨語氣，並未冒充或侮辱林男亡父，未構成侵權，判決林男敗訴，仍可上訴。

台中市郭姓男子不滿林姓鄰居深夜洗澡聲響，飆罵國罵，林男求償55萬元，台中地院近日審結，判免賠。圖／AI生成
台中市郭姓男子不滿林姓鄰居深夜洗澡聲響，飆罵國罵，林男求償55萬元，台中地院近日審結，判免賠。圖／AI生成

台中 鄰居 台中地院

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