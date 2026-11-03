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台南女居服員欠款逾681萬…打起2照顧老婦主意共借款132萬 詐欺罪判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾姓女居服員積欠銀行逾681萬餘元，仍向2名照顧老婦借款共132萬元，遭控詐欺時辯稱對方知道她經濟困難，日後可賣土地還錢；法院認定，她隱瞞高額負債、無力清償的事實，已構成詐欺，分別判刑1年4月、4月；另被控誘使照顧老婦抵押房產、取走240萬元部分判無罪。可上訴。

判決指出，曾女2020年起擔任張姓、林姓老婦的居服員，當時已積欠金融機構681萬3235元，名下無財產，每月薪資3萬餘元，扣除必要生活費後，已無力清償銀行債務，曾向法院聲請更生，之後撤回，另有民間借款遭追討，財務狀況不佳。

曾女2021年1月至2023年5月間，以購屋頭期款、清償債務及生活周轉等理由，向照顧對象張婦借款122萬元，直到對方兒子發現有異、查證後揭發；她另於2021年12月以兒子創業投資為由向林婦借款10萬元，開立本票，卻未依約在2022年4月償還。

案經警方偵辦，曾女否認詐欺，稱因欠高利貸，也有欠朋友錢，不得已才向居家照顧案主借款，2婦都知道她經濟困難，仍願借錢；122萬元借款每月支付6000元利息，依居服收入可以負擔，雖一時無法清償本金，但母親有土地持分可供變賣，母親及家人同意日後出售後供她還款，她沒有詐騙照顧對象。

台南地院查出，曾女確曾與兒子、友人至台南、西港、佳里看屋，並非虛構買房理由，她另因積欠民間債務或支付生活開銷借錢周轉，也非不實，借款理由難認是積極施用詐術手段；不過，詐欺不以積極說謊為限，對交易重要事項負有告知義務，卻故意隱瞞，利用他人錯誤取得款項，同樣可能成立。

張婦指出，因曾女服務很久，信任她很誠實，若知道她欠銀行681萬餘元，薪水有被銀行查封3分之1，「連1萬元也不會借」；林婦也說，因為曾女做居家服務，所以借款，曾女沒有說過她的經濟狀況，不然怎麼會借她錢。

法院認為，償債能力是決定是否借款的重要因素，曾女明知再借款將無力償還，仍隱瞞實情，不能因支付利息就免除誠實告知已無力清償高額債務義務；至於其母親是否同意代償、土地能否出售及售價多少，借款時均不確定，亦不能憑片面空想，認為不必告知欠債狀況。

法院審酌，曾女利用居服關係借款，破壞人際信賴，以消極不作為之欺罔手段詐得借款，犯後否認犯行，但已與李林姓婦人調解並賠償10萬元，另122萬元則未和解或賠償，分別判刑1年4月、4月，並宣告沒收122萬元犯罪所得。

另檢方指控，曾女趁照顧的另一名李姓老婦辨識能力不足，2023年6月帶她抵押麻豆房產借款，再取走240萬元，房產後因未還款面臨拍賣；法院指出，接觸李婦的貸款業者、農會人員均稱她當時精神正常，能自行書寫、回答問題，她確診失智症是抵押借款1年3個月後，不能倒推當時辨識能力不足，應認曾女是徵得李婦同意所為或李婦自行為之，依罪疑有利被告原則，判此部分無罪。

曾姓女居服員積欠銀行逾681萬餘元，仍向2名照顧老婦借款共132萬元，法院認定，她隱瞞高額負債、無力清償的事實，已構成詐欺，分別判刑1年4月、4月。聯合報系資料照
曾姓女居服員積欠銀行逾681萬餘元，仍向2名照顧老婦借款共132萬元，法院認定，她隱瞞高額負債、無力清償的事實，已構成詐欺，分別判刑1年4月、4月。聯合報系資料照

台南 老婦 詐欺

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