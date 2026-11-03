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人夫偷吃女網友還搞大肚子...正宮怒告小三求償百萬獲賠30萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名新婚盧姓人夫，婚後不到半年即透過網路結交劉姓女子，兩人不僅發生性關係致劉女懷孕墮胎，劉女更多次要求盧男購買黃金、負擔房租。正宮發現姦情後，氣憤對劉女提告求償100萬元。台中地院審結，認定劉女侵害配偶權情節重大，判決應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

判決指出，盧男在2024年5月結婚，同年7至8月間，盧男主動向妻子坦承，他在2024年10月至2025年3月間與劉女發生婚外情，盧妻追問後驚覺，丈夫與劉女透過網路認識後發生性行為，劉女更因此懷孕並進行人工流產。

盧妻指控，劉女在LINE對話中與丈夫互稱「老公、老婆」，還曾說「你也可以好好跟你老婆在一起就好呀」，顯見早知男方已婚。

此外，丈夫交往期間不僅提供信用卡讓劉女使用，還請對方全家吃高檔燒肉，劉女更多次索討金錢、要求買高價黃金及付房租。正宮身心受創，怒告劉女求償100萬元。

劉女出庭時未否認交往事實，但辯稱兩人婚前就認識，是盧男主動邀約，多次承諾會離婚，她受騙才答應交往。她也反控正宮對出軌的丈夫「輕輕放過」，僅對她一人提告求償顯失公平，請求法官酌減精神慰撫金。

台中地院法官勘驗對話與消費紀錄，確認劉女明知盧男已婚仍逾越社交分際，審酌雙方學經歷與經濟狀況，正宮年收約31萬元須扶養親屬，劉女從事美甲業月入2至3萬元，認定求償100萬過高，判決劉女應賠償30萬元，仍可上訴。

台中市盧姓人夫與劉姓<a href='/search/tagging/2/小三' rel='小三' data-rel='/2/231527' class='tag'><strong>小三</strong></a>發生性關係，正宮求償，台中地院近日審結。圖／AI生成
台中市盧姓人夫與劉姓小三發生性關係，正宮求償，台中地院近日審結。圖／AI生成

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