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寄存證信函給10住戶 前主委遭嗆「工作就是恐嚇人」求償10萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區一處社區前主委卓姓男子，因住戶質疑社區財務不透明，委請律師對其中10戶寄發存證信函，遭呂姓住戶在社區LINE群組及大門口嗆「殺雞儆猴」、「你的工作就是恐嚇人」，卓男不滿提告求償10萬元並要求刊登澄清聲明。台中地院認為，呂男言論屬對可受公評之事的意見表達，判決卓男敗訴。

卓男主張，呂男去年11月間在社區LINE群組發表「殺雞儆猴」、「永遠不認錯的人有一個很獨特的人格特質，就是會把錯通通推在別人身上」等言論；12月17日傍晚又在社區大門口對他高喊「一天到晚恐嚇人」、「以寄發存證信函方式威脅他人」，讓住戶共見共聞，導致他失眠、胸悶及焦慮。

呂男則辯稱，他僅在群組評論社區回收物處理等公共事務，卻收到內容不實的存證信函；事發當天卓男更未經同意走進他家車庫，以威脅語氣要他轉告妻子收回群組發言，否則將再寄存證信函，他才追出質問，雙方因而發生口角。

台中地院審認，社區約有31戶，卓男只對包含呂男夫妻在內的10戶寄發存證信函，函末更寫明「私下的猜測或散布消息，影響社區的平靜氣氛，則不適宜」，依一般社會通念，難免讓收信者感受壓力，認為卓男意在警告住戶停止發言。

法官指出，呂男以「恐嚇」等字眼形容卓男寄發存證信函的行為，屬其主觀感受與價值判斷；批評卓男「永不認錯」，也是針對其處理社區公共事務的態度所為評論，名譽權保障並非使人免受任何負面評論，尚未逾越合理評論範圍，駁回卓男之訴，仍可上訴。

台中市南區一處社區大樓爆糾紛，前主委不滿住戶言論，提告求償，台中地院近日審結。圖／AI生成
台中市南區一處社區大樓爆糾紛，前主委不滿住戶言論，提告求償，台中地院近日審結。圖／AI生成

住戶 恐嚇 工作

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