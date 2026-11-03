沒打方向燈挨罵「三寶」！嘉義男氣到追車扯衣 判刑3月緩刑2年

嘉義一名林姓男子去年9月騎機車未打方向燈，遭另一名騎士斥責「三寶」，心生不滿竟騎車追逐對方，還下車擋住去路、拉扯對方衣領，導致衣服破損。嘉義地方法院一審依強制罪判處有期徒刑3月，林男不服上訴，二審認為原判決量刑適當，駁回上訴，但考量雙方已達成調解且賠償完畢，改給予緩刑2年，全案確定。

判決記載，林男2025年9月27日晚間8時40分許，因騎機車未打方向燈，遭另一名騎士責罵「騎車未打方向燈、是三寶」等語，林男聽後不滿，騎機車一路追逐對方，直到嘉義縣某處道路旁，才下車攔阻對方離開。

雙方發生口角，對方試圖騎車離去，林男卻站在機車前阻擋，還伸手拉扯對方上衣領口，造成衣領破裂。騎士事後報警，警方調閱路口監視器，並取得衣服破損照片等證據，將林男移送法辦。至於騎士辱罵「三寶」涉及公然侮辱部分，檢察官另作成不起訴處分。

嘉義地院朴子簡易庭審理認為，林男因行車糾紛，任意干擾他人行使道路通行權利，又拉扯損壞衣物，行為同時構成強制罪及毀損罪。由於兩項犯行時間高度重疊，屬一行為觸犯數罪名，應依想像競合規定，從較重的強制罪處斷，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

林男不服量刑提起上訴，請求法院從輕處罰。嘉義地院合議庭審理認為，一審已審酌犯罪動機、手段、犯後態度及個人經濟狀況等因素，量刑並未過重，沒有改判較輕刑度的理由，因此駁回上訴。

不過，二審審理期間出現轉折。林男今年8月24日與被害騎士達成調解，並依調解內容給付完畢，被害人也當庭同意給予緩刑。合議庭考量林男過去未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認為經過此次訴訟應已知所警惕，沒有再犯之虞，因此維持有期徒刑3月，另宣告緩刑2年。不得上訴。