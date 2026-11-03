快訊

與沈伯洋2次電視辯論？蔣萬安表態了「有自信！我傾向參加」

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

另類伴手禮！日本人帶台灣衛生紙返國遭攔查 網笑：海關想沒收

聽新聞
0:00 / 0:00

沒打方向燈挨罵「三寶」！嘉義男氣到追車扯衣 判刑3月緩刑2年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名林姓男子去年9月騎機車未打方向燈，遭另一名騎士斥責「三寶」，心生不滿竟騎車追逐對方，還下車擋住去路、拉扯對方衣領，導致衣服破損。嘉義地方法院一審依強制罪判處有期徒刑3月，林男不服上訴，二審認為原判決量刑適當，駁回上訴，但考量雙方已達成調解且賠償完畢，改給予緩刑2年，全案確定。

判決記載，林男2025年9月27日晚間8時40分許，因騎機車未打方向燈，遭另一名騎士責罵「騎車未打方向燈、是三寶」等語，林男聽後不滿，騎機車一路追逐對方，直到嘉義縣某處道路旁，才下車攔阻對方離開。

雙方發生口角，對方試圖騎車離去，林男卻站在機車前阻擋，還伸手拉扯對方上衣領口，造成衣領破裂。騎士事後報警，警方調閱路口監視器，並取得衣服破損照片等證據，將林男移送法辦。至於騎士辱罵「三寶」涉及公然侮辱部分，檢察官另作成不起訴處分。

嘉義地院朴子簡易庭審理認為，林男因行車糾紛，任意干擾他人行使道路通行權利，又拉扯損壞衣物，行為同時構成強制罪及毀損罪。由於兩項犯行時間高度重疊，屬一行為觸犯數罪名，應依想像競合規定，從較重的強制罪處斷，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

林男不服量刑提起上訴，請求法院從輕處罰。嘉義地院合議庭審理認為，一審已審酌犯罪動機、手段、犯後態度及個人經濟狀況等因素，量刑並未過重，沒有改判較輕刑度的理由，因此駁回上訴。

不過，二審審理期間出現轉折。林男今年8月24日與被害騎士達成調解，並依調解內容給付完畢，被害人也當庭同意給予緩刑。合議庭考量林男過去未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認為經過此次訴訟應已知所警惕，沒有再犯之虞，因此維持有期徒刑3月，另宣告緩刑2年。不得上訴。

嘉義一名男子因騎機車未打方向燈遭罵「三寶」，竟追車攔人並拉扯對方衣領，遭嘉義地方法院依強制罪判刑3月，二審維持原判，另宣告緩刑2年，全案確定。聯合報系資料照
嘉義一名男子因騎機車未打方向燈遭罵「三寶」，竟追車攔人並拉扯對方衣領，遭嘉義地方法院依強制罪判刑3月，二審維持原判，另宣告緩刑2年，全案確定。聯合報系資料照

騎士 嘉義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

愛犬疑遭踹氣炸！嘉義男登門討公道 機車堵門10分鐘反吃官司

扯！失聯泰國移工當街押走夜歸女 辯「認錯人討債」 猥褻得逞遭重判

嘉義國小游泳教練涉性侵學童 AI換臉製裸照恐嚇、檢求重刑15年

舅舅在清粥小菜摻入FM2性侵外甥女友...判刑9年確定 民事再判賠80萬元

相關新聞

被控洩密給詐騙集團首腦....李柏杉等3律師喊冤 二審再獲無罪判決！

律師李柏杉、黃程國、陳俊成被控偽裝成詐騙集團成員的辯護人，至看守所律見的機會探詢供述，再回報給集團首腦，被依洩密等罪嫌起訴，一審士林地方法院判決3人無罪，檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持無罪判決。

台南女居服員欠款逾681萬…打起2照顧老婦主意共借款132萬 詐欺罪判刑

曾姓女居服員積欠銀行逾681萬餘元，仍向2名照顧老婦借款共132萬元，遭控詐欺時辯稱對方知道她經濟困難，日後可賣土地還錢；法院認定，她隱瞞高額負債、無力清償的事實，已構成詐欺，分別判刑1年4月、4月；另被控誘使照顧老婦抵押房產、取走240萬元部分判無罪。可上訴。

人夫偷吃女網友還搞大肚子...正宮怒告小三求償百萬獲賠30萬

台中市一名新婚盧姓人夫，婚後不到半年即透過網路結交劉姓女子，兩人不僅發生性關係致劉女懷孕墮胎，劉女更多次要求盧男購買黃金、負擔房租。正宮發現姦情後，氣憤對劉女提告求償100萬元。台中地院審結，認定劉女侵害配偶權情節重大，判決應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

台中人妻扛家計還挨打！酗酒夫砸窗討賭債辯「今年沒打」法官判離

台中一名婦人結婚21年，長期遭酗酒丈夫酒後言語及肢體暴力，丈夫9年前辭職後，家庭開銷與子女扶養費全落在她肩上；去年9月丈夫為還賭債向她索錢，竟拿行李箱砸窗，她不堪忍受攜子女離家，訴請離婚。台中地院認定丈夫無意修復婚姻，婚姻破綻可歸責於他，判准兩造離婚。

每票最高2000元 新竹峨眉村長候選人涉買票 檢方起訴蔡女與2樁腳

新竹縣峨眉鄉中盛村長選舉爆發賄選案！新竹地檢署偵辦村長蔡姓村長候選人涉嫌買票案，查出她於今年7月至8月間，以每票1000元至2000元代價，向7名選民交付或透過他人轉交賄款，共計1萬8000元，要求選民或其家人投票支持。檢方偵查終結，依違反「公職人員選舉罷免法」等罪嫌，起訴候選人蔡女及2名樁腳，其餘5名收賄選民則予以職權不起訴。

雙11拍賣搶幣！近30萬顆泰達幣開標 賓士、BMW同場競價

法務部行政執行署台中分署將在11月11日（周三）上午10時，辦理「雙11專案全國聯合拍賣會」，重點推出台中地檢署囑託變價的虛擬貨幣，包括逾29萬6902顆泰達幣（USDT），另有美元幣及波場幣；現場同步拍賣賓士、BMW等多款轎車及重型機車，吸引幣圈投資人與民眾關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。