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家長打1999陳情數學老師教學不當挨告誹謗 法院認定可受公評

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣立某高中國中部數學老師楊男，因家長打縣府1999專線投訴，指學生聽不懂數學課，老師直接給答案讓學生抄，全班29人僅1人及格，認為影響名譽，對陳情家長提告誹謗，屏東地檢署不起訴，高雄高分檢駁回再議，楊師不服，向法院聲請准許提起自訴。屏東地院認為，家長向主管機關反映教學問題，校方調查確有部分所述，為可受公評事項，裁定駁回，不得抗告。

裁定指出，數學老師楊男與該名家長不認識，楊師擔任國中部數學老師，家長因孩子數學成績不理想，2025年1月14日打電話到屏東縣府1999專線陳情，國一某班學生反映數學老師教學方式讓人聽不懂，老師會先給答案讓學生抄寫，全班29名學生僅1人及格，其餘均不及格，請相關單位協助處理並回覆。

楊師認為，雙方不相識，女家長未經查證便向縣府指控教學不當，足以損害個人名譽，因此提出誹謗告訴。屏東地檢署去年12月30日偵結不起訴，楊師聲請再議，今年5月遭高雄高分檢駁回，隨後委任律師向屏東地院聲請准許提起自訴。

楊師主張，1999專線雖行政申訴管道，但陳情內容須經話務人員登錄、分文、會辦及函轉，過程有多名公務人員接觸，已構成向特定多數人散布。家長僅憑孩子及導師轉述，未查證，指控可能影響他的職涯考核、校內評價及未來升遷，具有誹謗惡意。

家長在警詢時表示，孩子數學考試成績不理想，希望老師加強教學，曾請班導師反映，導師詢問其他學生後，得知數學老師有時直接給答案，沒有教導解題算法，因此向縣府陳情。

法院審酌，校方校園事件調查報告確實記載，楊師有「課程內容上的很少，很少講解題目」、「直接用電子白板上課，同時把題目和答案顯示出來給學生抄題目」等情形，認定家長反映內容並非憑空捏造，也難認未盡合理查證義務。

裁定指出，1999專線是向特定機關陳情正式管道，即使內容經行政流程轉交承辦單位，也不能據此推認家長意圖散布於眾。教師肩負教育職責，教學品質攸關學生受教權及公共利益，本屬可受公評事項。

法院認為，家長目的促請主管機關查明教學是否影響學生權益，而非刻意貶損教師名譽，現有證據不足認定構成誹謗罪，檢方不起訴及駁回再議並無違誤，裁定駁回楊師聲請，全案不得抗告。

屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東地院外觀。聯合報系資料照

屏東 老師 數學

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