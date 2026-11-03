台中人妻扛家計還挨打！酗酒夫砸窗討賭債辯「今年沒打」法官判離

台中一名婦人結婚21年，長期遭酗酒丈夫酒後言語及肢體暴力，丈夫9年前辭職後，家庭開銷與子女扶養費全落在她肩上；去年9月丈夫為還賭債向她索錢，竟拿行李箱砸窗，她不堪忍受攜子女離家，訴請離婚。台中地院認定丈夫無意修復婚姻，婚姻破綻可歸責於他，判准兩造離婚。

婦人主張，兩人於2005年結婚，丈夫有長期酗酒習慣，酒後常對她及2名子女施以言語及肢體暴力，2021年更將她打到臉部受傷。去年9月12日晚間，丈夫為向她索錢清償賭債，拿行李箱砸她房間窗戶，她隔天即帶著子女搬到妹妹住處。

丈夫則辯稱，兩人平時相處良好，法院雖核發通常保護令，但那是以前的事，今年並未毆打妻子，且有拿錢回家，不願離婚。

婦人胞妹出庭作證指出，姊姊是因家暴才離開，離家前兩人已分房多年，感情不睦；姊夫有工作卻不拿錢養家，又愛賭博、喝酒，鄰居都知道，兩人也因此常吵架。

法官審酌婦人提出的傷勢照片、簡訊截圖及保護令等事證，認定丈夫確有家暴行為；丈夫雖堅持不離婚，卻對分居及感情不睦現況未見任何積極修復作為，難認仍有相互扶持的意願，婚姻情愛基礎已喪失，判准離婚，訴訟費由丈夫負擔，仍可上訴。

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