國民黨南投水里鄉長候選人詹淵州涉賄遭搜索 縣黨部：例行交流被抺黑

國民黨水里鄉長候選人、水里鄉代會副主席詹淵州涉嫌違反公職人員選舉罷免法，今遭檢警搜索住家、辦公室等處，詹等多人遭帶走或約談，偵訊中。據了解，疑與今年5月鄉代會舉辦聯誼並贈禮有關，國民黨南投縣黨部痛批質疑司法介選。

據了解，南投縣13鄉鎮市民代表會會輪流舉辦正、副主席例行聯誼活動，今年5月輪由水里鄉代會主辦，詹淵州以副主席身分在當地餐廳舉行聯誼餐會，宴請各鄉鎮市代會代表，包含水里鄉代及村長等均有出席，由水里鄉農會贈送伴手禮。

但詹淵州疑因該聯誼餐會活動被控涉嫌違反公職人員選舉罷免法，詹淵州、縣議員陳淑惠之子賴育佑、水里鄉代會主席劉俊生及多名代表、村長等多人住家、辦公室場域等處遭到檢警搜索，相關人員也被帶走或約談，偵查行動仍在進行中。

對此，國民黨南投縣黨部表示，該聯誼餐會是縣內鄉鎮市代會促進地方經驗分享與情誼的例行活動，依循多年慣例輪流舉辦的例行交流，結合地方農產品行銷，並非以金錢或利益換取選票，更不是買票賄選，卻疑因適逢選舉年遭檢舉調查。

由於，今年水里鄉長及議員選區選情競爭激烈，發生時機敏感，質疑是遭惡意檢舉，呼籲選舉應回歸政見的公平競爭，勿將正常社團交流及農產品推廣任意扭曲，透過抹黑、造謠、甚至惡意檢舉企圖以司法介選等來製造寒蟬效應。

縣黨部強調，尊重司法偵查，但反對任何將司法程序操作成選舉攻防工具的行為，要求檢調秉持客觀、公正原則，盡速釐清事實，還給詹淵州、賴育佑及所有相關人士應有的清白，更不應讓地方民眾因參與正常聯誼活動而承受不必要的恐懼。