南投水里鄉民代表會辦餐會 檢方偵辦疑涉賄選

水里鄉民代表會5月辦全縣13鄉鎮市民代表會例行聯誼，疑遭檢舉涉賄選，檢警今天搜索多處，並以犯罪嫌疑人身分約談無黨籍水里鄉長參選人詹淵州，南投地檢署明天將進一步說明。

南投地方檢察署偵辦餐會疑涉賄選情事，今天指揮警、調人員約談水里鄉民代表會副主席、鄉長參選人詹淵州及水里鄉農會總幹事賴育佑等人，截至晚間10時，詹淵州仍以犯罪嫌疑人身分在南投地檢署接受檢察官偵訊，賴育佑以關係人身分接受檢方訊問後無保請回。

國民黨南投縣黨部晚間發布訊息表示，針對水里鄉長參選人詹淵州、國民黨南投縣議員陳淑惠兒子賴育佑、水里鄉民代表會主席劉俊生、代表、村長等多名地方人士遭檢警帶走並搜索，縣黨部表達高度關切與不捨。

縣黨部表示，事件源於今年5月全縣13鄉鎮市民代表會正、副主席例行聯誼，依多年慣例，13鄉鎮市每月輪流辦交流聯誼，當時輪由水里鄉主辦，詹淵州以水里鄉代會副主席身分，在當地餐廳辦聯誼餐會，13鄉鎮市民代表會人員及水里鄉村長等人出席。

縣黨部表示，水里鄉農會長期支持地方農產推廣，對於縣議會、代表會、一般社團等聯誼，會提供農特產品作為伴手禮，這是農會支持地方產業、推廣農產的平常作為；多年來各鄉鎮市輪流辦例行交流，結合地方農產行銷，並非以金錢或利益換選票，更不是買票賄選。

縣黨部表示，唯獨水里場遭檢舉並由檢警大規模搜索，由於水里鄉長及議員選舉激烈，令人質疑是否遭對手惡意檢舉、刻意扭曲，除深感遺憾，也呼籲外界勿扭曲正常社團交流及農產品推廣；縣黨部尊重司法偵查，也要求檢調秉持客觀、公正儘速釐清事實。