快訊

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

南投水里鄉民代表會辦餐會 檢方偵辦疑涉賄選

中央社／ 南投縣2日電

水里鄉民代表會5月辦全縣13鄉鎮市民代表會例行聯誼，疑遭檢舉涉賄選，檢警今天搜索多處，並以犯罪嫌疑人身分約談無黨籍水里鄉長參選人詹淵州，南投地檢署明天將進一步說明。

南投地方檢察署偵辦餐會疑涉賄選情事，今天指揮警、調人員約談水里鄉民代表會副主席、鄉長參選人詹淵州及水里鄉農會總幹事賴育佑等人，截至晚間10時，詹淵州仍以犯罪嫌疑人身分在南投地檢署接受檢察官偵訊，賴育佑以關係人身分接受檢方訊問後無保請回。

國民黨南投縣黨部晚間發布訊息表示，針對水里鄉長參選人詹淵州、國民黨南投縣議員陳淑惠兒子賴育佑、水里鄉民代表會主席劉俊生、代表、村長等多名地方人士遭檢警帶走並搜索，縣黨部表達高度關切與不捨。

縣黨部表示，事件源於今年5月全縣13鄉鎮市民代表會正、副主席例行聯誼，依多年慣例，13鄉鎮市每月輪流辦交流聯誼，當時輪由水里鄉主辦，詹淵州以水里鄉代會副主席身分，在當地餐廳辦聯誼餐會，13鄉鎮市民代表會人員及水里鄉村長等人出席。

縣黨部表示，水里鄉農會長期支持地方農產推廣，對於縣議會、代表會、一般社團等聯誼，會提供農特產品作為伴手禮，這是農會支持地方產業、推廣農產的平常作為；多年來各鄉鎮市輪流辦例行交流，結合地方農產行銷，並非以金錢或利益換選票，更不是買票賄選。

縣黨部表示，唯獨水里場遭檢舉並由檢警大規模搜索，由於水里鄉長及議員選舉激烈，令人質疑是否遭對手惡意檢舉、刻意扭曲，除深感遺憾，也呼籲外界勿扭曲正常社團交流及農產品推廣；縣黨部尊重司法偵查，也要求檢調秉持客觀、公正儘速釐清事實。

南投 賄選 南投縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠白力挺林啟賢惹議？竹縣黨部今查「違反輔選紀律」未指名道姓

前辦公室主任張俊傑涉共諜案 高檢署今約談高金素梅

高金素梅離開高檢署：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

遭控岳母協會獲補助 未揭露關係 吳旭智坦承疏失：無利益輸送

相關新聞

57刀殺死夜店女公關判無期！劉柏葳否認預謀殺人 希望法院判15年徒刑

男子劉柏葳去年持彈簧刀刺殺前女友谷姓夜店女公關57刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。檢方和劉均上訴，台灣高等法院今首度開庭，劉坦承犯行但否認預謀殺人，「希望刑度落在15年徒刑」。

毒酒駕新法大幅提高罰則連坐同車乘客 新北警昨一口氣沒入20輛車

毒酒駕新法前天（10月31日）正式上路，新北警昨天全市取締毒酒駕，共查獲毒駕20件、酒駕13件，並將毒駕車依法沒入。新北警指出，新法騎機車毒駕罰12萬、開車毒駕罰15萬，毒駕拒測更將開罰27萬並吊銷駕照沒入車輛，同車乘客也將連坐開罰。

男嬰沒滿月活活被打死...16歲母殺人罪判7年 法官要新手爸「真心懺悔」

蘇姓男子去年不耐剛出生未滿月的兒子哭鬧，多次搖晃、以拳頭毆打、猛摔至床上，造成男嬰中樞神經衰竭身亡，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年。案經上訴，蘇改口坦承犯行，「願意承認自己的錯誤」，請求法院從輕量刑。

國民黨南投水里鄉長候選人詹淵州涉賄遭搜索 縣黨部：例行交流被抺黑

國民黨水里鄉長候選人、水里鄉代會副主席詹淵州涉嫌違反公職人員選舉罷免法，今遭檢警搜索住家、辦公室等處，詹等多人遭帶走或約談，偵訊中。據了解，疑與今年5月鄉代會舉辦聯誼並贈禮有關，國民黨南投縣黨部痛批質疑司法介選。

蛇蠍女藥頭押人凌虐致死 行車紀錄器拍下「埋屍」計畫成鐵證

高雄市林姓男子因與鳳山一名人稱「果凍」的黃姓女藥頭有毒品債務糾紛，遭黃女夥同鄭男等人設局擄走殺害，橋頭地院國民法庭今天審結，黃女被依殺人罪判14年，吳姓、朱姓同夥則依私行拘禁罪各判2年8月、3年2月徒刑，鄭男另案待審結。

密傳訴訟資料給調查官 三顧「美艷法務」文懿不認罪：沒有保密義務

有「美艷法務」之稱的三顧公司法務人員文懿被控5次將對手「生技美魔女」、三顧公司前董事長楊智惠訴訟資料傳給已調職的調查官劉錦勳，檢方依洩密、個人資料保護法起訴；台北地院今開庭，文女否認犯行，她的律師稱文女沒有保密義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。