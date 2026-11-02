蛇蠍女藥頭押人凌虐致死 行車紀錄器拍下「埋屍」計畫成鐵證

高雄市林姓男子因與鳳山一名人稱「果凍」的黃姓女藥頭有毒品債務糾紛，遭黃女夥同鄭男等人設局擄走殺害，橋頭地院國民法庭今天審結，黃女被依殺人罪判14年，吳姓、朱姓同夥則依私行拘禁罪各判2年8月、3年2月徒刑，鄭男另案待審結。

檢警調查，去年5月7日清晨，鄭男向黃女表達想要殺害林男，兩人合謀約林男外出談判，黃女請吳男將林男帶到橋頭區某汽車旅館，林男坐上鄭男轎車後，便被黃女等人控制行動凌虐多時，林還被鄭男等人毆打、刺傷，並被用手銬控制行動。

同日上午11時許，黃女開車載著鄭男、林男轉往鳥松區鄭男居住的汽車旅館，一抵達後便將林男帶到房間囚禁，事後林男因不堪凌虐還遭持刀放血，不久便沒了氣息，黃女再叫來幾名小弟，用租賃車把林男遺體載往屏東縣獅子鄉的山區棄屍，之後折返又把租賃車棄置於高雄市區一處停車場。

林男失蹤多日引起家屬擔心，報案後警方循線在同月21日凌晨，分別在高雄鳳山、大社等地拘捕黃女，涉案的鄭男等多名共犯也遭逮，被依殺人罪嫌起訴。

橋頭地院國民法庭審理後，國民法官依據現場對話錄音等證據，認定黃女等人事先計畫約出林男拘禁，且黃女與鄭男於轉移林男拘禁地點時，還在車上討論殺人埋屍的地點，並與鄭男一同轉往屏東的某汽車旅館計畫埋屍，過程都被行車紀錄器錄下。

國民法官認為，黃女雖於埋屍中途因車輪爆胎先行離開，但依據檢警調查證據，已可認定她與鄭男有殺人犯意聯絡，依殺人罪判14年，至於協助拘禁林男的吳姓、朱姓同夥則依私行拘禁罪各判2年8月、3年2月徒刑