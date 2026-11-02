攔截4000噸非法廢塑膠、追討不法所得近10億 中檢獲全國績優辦案團隊

台中地檢署國土保育暨環境保護專組近3年串聯11個機關跨域聯防，於國境攔截近4000公噸非法輸出廢塑膠，並瓦解橫跨12縣市的獵地集團，累計查扣及追繳不法所得近新台幣10億元，獲台灣高等檢察署評選為「全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊」，今日接受法務部長鄭銘謙表揚。

中檢檢察長洪家原今天率國土專組主任檢察官廖倪凰、執行秘書檢察官陳祥薇，出席「2026年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會」受獎。

中檢國土專組以「團隊辦案」為核心，運用全國首創的「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，並新納入財政部關務署台中關及中區國稅局，強化跨域聯防。

另推動「淨土專案」，結合GPS、空拍機及「以人追車、以車追地、以聯單追產源」大數據分析，除瓦解獵地集團外，也破獲1800公噸有害廢玻璃詐領補助3.8億元案，並查扣大型作案機具百餘台，澈底剝奪不法利得。

洪家原表示，這份榮譽屬於中檢全體偵辦國土案件的檢察官、檢察事務官與書記官，並特別感謝前國土專組主任檢察官、現借調法務部的吳錦龍，任內精進通報系統、建立團隊辦案機制並擘劃「淨土專案」，奠定堅實基礎；也感謝環保、警察、調查、林業、海關、稅務及移民等機關長期協力。

洪家原強調，中檢將持續以「團隊辦案」與「跨域聯防」追查產源，澈底剝奪不法利得，並要求不法業者回復原狀，守護國土永續。

台中地檢署今獲法務部長鄭銘謙（左二）表揚全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊，中檢檢察長洪家原（右二）、中檢主任檢察官廖倪凰（左一）、檢察官陳祥薇（右一）受獎。圖／檢方提供