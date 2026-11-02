人在台東陳抗也領考察費 和平區民代吳天祐涉貪獲判無罪

台中市和平區民代表吳天祐，涉在2023年5月區政考察期間，人在台東參加陳抗活動，卻仍領取出席費2450元，遭台中地檢署依貪污治罪條例起訴。台中地院審理後認為，吳天祐所為與和平區土地議題相關，且代表會從未明確告知考察限於轄區內，無法證明他有詐取財物犯意，近日判決無罪。

起訴指出，和平區民代表會2023年5月25、26日安排區政考察，出席者每日可領2450元，簽到表並註明「本日沒有在和平區內考察的代表，請不要簽到，以免觸法」。

吳天祐25日下午搭車前往台東，26日參加台東縣議會前「還我原墾民土地房舍生活空間」陳抗活動，經媒體報導後，代表會未核發26日費用，但他仍領得25日款項。檢方認為吳天祐濫用代表地位、貪圖小利，依利用職務上機會詐取財物罪嫌起訴。

吳天祐坦承兩日均不在和平區，但辯稱25日在家處理定期會提案，26日向台東縣議會陳情，屬處理公共事務。

台中地院審著，吳天祐25日上午確有接受民眾陳情和平區土地糾紛，出發前也處理提案資料；26日參加陳抗及觀摩議會質詢，與和平區原住民保留地土地糾紛有關，也將相關資訊傳至地方LINE群組。

法官指出，代表會的區政考察向來由代表個別進行，未明定處所與行程；內政部雖於2021年函釋規定考察須在轄區內辦理，但代表會從未宣導，不能排除吳天祐主觀上認為具請領資格。至於簽到單非其職務上掌管文書，會計清冊記載也無不實，不構成偽造文書罪，全案仍可上訴。