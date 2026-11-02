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台64丟包案開審檢還原案發影音 司機曾稱將人拖下車

中央社／ 新北2日電

司機林宇濬在台64線丟包乘客，導致乘客被後車輾斃。法院今起審理，行車紀錄器影音顯示林宇濬在車上發怒且事後自稱將人拖下車。辯方稱司機是將死者放在路肩，與死亡結果並無直接因果關係。

根據新北地檢署起訴書，計程車司機林宇濬1月25日凌晨透過叫車平台Bolt接到温姓男子訂單，在台北市載温男到新北市，行經中和台64線快速道路往板橋時停車，拖行温男下車後駕車離去，温男隨後被經過的4輛車輾斃，檢方依遺棄致死罪起訴林宇濬。今起至6日由新北地院國民法官法庭審理。

公訴檢察官開庭陳述指控，林宇濬的行為如同將無抵抗能力的羊牽入虎口，至今卻只承認過失致死，否認其他罪行。

林宇濬辯護人說，不爭執丟包事實，但林宇濬是將温男放在道路線與隔音牆中間，温男是在內側車道被輾壓，認為其行為與死亡結果並無因果關係，且在丟包後1分鐘內主動報警，無殺人及遺棄致死犯意。

檢方當庭播放案發完整行車紀錄器影音及相關證據，1月25日凌晨2時7分温男上車後，兩人未有多餘交談，僅聽到温男向司機確認目的地，也打電話給友人稱自己有點醉。

約凌晨2時19分，後座突發出聲響，林宇濬向温男表示「先生你幹嘛，要躺可以躺，但不要踹」，接著暴怒喊「你踹我椅子幹嘛」，飆出髒話並數度大吼「你給我下來」，將車輛停靠於路肩，短暫停留後駛離。

林宇濬隨後在2時20分報案稱有男子倒臥台64線。2時56分左右，林宇濬在車上打電話給家人，自稱遇到乘客發酒瘋，他把人「拖下車、在地上」，事後因擔心出事而報警，也在考慮是否要自首。

檢方表示，根據法醫報告，温男死因爲車輛輾壓導致腦部碎裂、大量出血，遺體血液中驗出酒精及大麻代謝物。

被害者家屬律師認為，當下温男對於林宇濬的辱罵不吭一聲，與一般正常情況相異，可證温男當下已無自主意識，林宇濬卻仍強行將他移下車，導致被車輛輾斃。

林宇濬辯護人指出，從林宇濬下車到把車開走，過程僅不到30秒如何移動死者，且畫面也未拍到死者是如何移動到內側車道。

第一時間到場處理的2名員警也出庭作證，李姓員警稱當時獲報稱台64外側或路肩有人倒臥，另名侯姓員警說依過往執勤經驗，台64線車禍多，且深夜車速更快更危險，他趕至現場時已看到死者明顯死亡。檢方指出，由此可證台64線無論白天或深夜都具高危險性，應屬常識。

丟包 司機 板橋

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