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密傳訴訟資料給調查官 三顧「美艷法務」文懿不認罪：沒有保密義務

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「美艷法務」之稱的三顧公司法務人員文懿被控5次將對手「生技美魔女」、三顧公司前董事長楊智惠訴訟資料傳給已調職的調查官劉錦勳，檢方依洩密、個人資料保護法起訴；台北地院今開庭，文女否認犯行，她的律師稱文女沒有保密義務。

文懿的律師表示，刑法洩密罪的成立，是針對當事人的保密義務，雖然檢方偵辦另案營業秘案有發出偵查保密令，不過，應保密的客體並非本案所涉文件，此外，文女傳給劉錦勳的起訴及不起訴書，傳出時媒體已有報導，也非秘密。

文女的律師還說，有關營業秘密案的違法構成要件，也屬牽強，律師並聲請調查營業秘密案全案偵查卷證，以證明文懿並非營業秘密案的告訴代理人。

對於檢方稱文懿是三顧的法務長，文懿表示，自己是三顧的總管理處長，總管理處下有5個部門，包含法務，她只是兼法務工作，但曾協助其他公司處理簽約事宜。

承審法官整理是否損害當事人利益、是否有保密義務、是否違反個資法特定目的3個爭點，擇定下月7日再開庭審理。

檢方起訴指出，現年38歲的文懿洩密行為時間自2023年11月至2025年4月，外洩內容包含台北地院的刑事裁定，另在智慧財產及商業法院進行不公開訊問的次日，將極具機密性的「準備程序筆錄」掃描檔案傳送給劉錦勳。

檢方調查，2025年3月14日文懿取得載有訴訟案重要爭點、且附帶楊智惠等人完整年籍資料的起訴書與不起訴處分書後，透過通訊軟體傳給劉錦勳，檢方認為她明顯損害對手的法律權益，違反個人資料保護法。

檢方起訴時認為，文懿身為三顧集團的法務人員與公司治理最高主管，應是企業恪守法律的第一道防線，卻將司法機密當作博取私人情誼的籌碼，文懿矢口否認犯行、態度傲慢，建請法官在審理時重判。

「美艷法務」文懿今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
「美艷法務」文懿今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

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