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57刀殺死夜店女公關判無期！劉柏葳否認預謀殺人 希望法院判15年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子劉柏葳去年持彈簧刀刺殺前女友谷姓夜店女公關57刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。檢方和劉均上訴，台灣高等法院今首度開庭，劉坦承犯行但否認預謀殺人，「希望刑度落在15年徒刑」。

2025年5月，劉柏葳懷疑谷女對他不忠，在租屋處對谷女施暴，連賞對方6個巴掌，還拿剪刀將谷女衣物、私人物品剪爛，谷女赴醫院驗傷後報案，劉被依傷害、毀損罪判處6月徒刑。

同年5月15日，劉柏葳又因故毆打谷女，谷女聲請家暴暫時保護令獲准，劉不甘心多次前往谷女住處等候，谷女也在社群貼出保護令，稱劉是恐怖情人，還指劉把她的精品包、生活用品都割爛丟棄，友人建議谷女帶辣椒水防身，還勸谷女「保護令只是一張紙」。

同年7月29日晚間，劉柏葳持彈簧刀到台北市信義區華納威秀地下停車場，在谷女上班路上埋伏，預謀殺害對方，見谷女友騎電動滑板車現身，將她拖到樓梯間猛刺57刀並割頸棄屍樓梯間，逞凶後即逃往宜蘭外公家，被警方緝捕到案。谷女家屬求處死刑。

一審認為劉下手力道不輕，手段殘忍，讓被害人遭受相當大痛苦，對被害人遺族及社會形成永難彌平憾事，且是在法院核發保護令後殺人，更顯遵法意識薄弱，應判處除死刑之外最嚴重處罰。

案經上訴，高院今開庭，檢察官認為一審判決指劉柏葳在警詢、檢方偵訊筆錄沒有證據能力，認定不當，若國民法官有看到劉的供述，有認定他狡猾而判處極刑的可能性，且量刑未依家屬意見科處死刑，無法評價劉的罪責。

劉柏葳表示承認犯行，但一審認定事實有誤，他不是預謀也沒有計畫性，「我去找她之前，沒有想殺她的念頭」，且彈簧刀已經買很久了，是隨身攜帶，當時是臨時起意，因為去找谷女有發生口角，所以才做了這件不應該做的事情。

律師也替劉柏葳聲請調查洪姓證人在一審作證之後於社群的言論，認為洪有支持死刑的特定立場，但作證時卻未揭露，國民法官若知悉證人有特定立場，可能會消弱證詞的憑信性。另也聲請不公開勘驗租屋處的寵物監視器，認為有拍到劉與谷女分手後仍一同返回租屋處，並非斷絕往來或只有劉單方面求復合等。

法官問及劉柏葳請求輕判，具體想要法院判多久？劉回答，刑度希望落在有期徒刑15年，並說他國中肄業，之前有做過安保類、餐飲類工作，在台北市自己租房子，在宜蘭則是與父親同住。

男子劉柏葳去年持彈簧刀刺殺前女友谷姓夜店女公關57刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。檢方和劉均上訴，台灣高等法院今首度開庭，劉坦承犯行但否認預謀殺人，希望刑度落在15年徒刑。記者林孟潔／攝影
男子劉柏葳去年持彈簧刀刺殺前女友谷姓夜店女公關57刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。檢方和劉均上訴，台灣高等法院今首度開庭，劉坦承犯行但否認預謀殺人，希望刑度落在15年徒刑。記者林孟潔／攝影

台灣高等法院 夜店 殺人

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