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待業男偷共享單車噴成紅車 屢犯竊盜與毀損被判11罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓男子在他人的外牆、金爐噴「政案立案尋人查址錄音外遇…」，又在商店偷竊他人的手機、零錢愛心箱，最扯的是偷竊共享單車。彰化地方法院審結，依毀損他人物品罪、竊盜罪，11罪，分處吳男有期徒刑2月至3月。可上訴。

判決書指出，吳男去年11月到今年3月陸續在北斗鎮、埤頭鄉、員林市、田中鎮的民宅、工廠外牆和金爐，噴「政案立案尋人查址錄音外遇…」等字樣，某超商店員拒絕，吳男持鐵槌擊打超商1片玻璃，某工廠拒絕他懸掛廣告布條，被吳男深夜焚燒布條燻黑牆面。

吳男除了在這4鄉鎮噴廣告，還有到賣場和商店，徒土竊取女性隨身包、腳踏車、三星智慧手機、愛心捐款箱，偷走共享單車後用紅色噴漆改變外觀。

吳男承認持鐵槌敲擊某超商玻璃，但否認噴漆、偷腳踏車、偷共享單車等犯行，堅稱監視錄影畫面中的男子不是他，但承認噴漆和懸掛廣告布條中的聯絡電話 他媽媽的電話，所騎機車是他分期付款買的機車，還辯稱愛心捐款箱現金都是他投的，「我拿我自己的錢不行喔」。檢警偵辦從監視錄影畫面確認犯嫌是吳男，而他沒放錢進愛心捐款箱。

彰化地院審酌，吳男在最近12年四度因竊盜案件經法院判處罪刑確定，近期再因盜竊、毀損案件被彰化地院判決判處罪刑確定，竟又再多次犯竊盜、毀損案件 ，難認素行良好，另參酌吳男的犯後態度、智識程度、待業中、家庭生活經濟等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑。

吳姓男子屢犯竊盜、毀損的犯行，彰化地方法院依毀損他人物品罪、竊盜罪，11罪，分處吳男有期徒刑2月至3月。記者簡慧珍／攝影
吳姓男子屢犯竊盜、毀損的犯行，彰化地方法院依毀損他人物品罪、竊盜罪，11罪，分處吳男有期徒刑2月至3月。記者簡慧珍／攝影

待業 共享單車 竊盜

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