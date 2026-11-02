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毒酒駕新法大幅提高罰則連坐同車乘客 新北警昨一口氣沒入20輛車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

酒駕新法前天（10月31日）正式上路，新北警昨天全市取締毒酒駕，共查獲毒駕20件、酒駕13件，並將毒駕車依法沒入。新北警指出，新法騎機車毒駕罰12萬、開車毒駕罰15萬，毒駕拒測更將開罰27萬並吊銷駕照沒入車輛，同車乘客也將連坐開罰。

新北警昨天動員788名警力，鎖定各行政區88處交通要道、易肇事路段及治安熱點設置路檢點，強勢實施精準掃蕩。共計查獲毒駕20件、酒後駕車13件，共當場移置保管汽機車33輛，其中毒駕車輛20輛將執行沒入不得領回。

新北警統計今年1月至10月毒駕取締件數共5915件，較去年同期733件增加5182件，增幅高達7倍。新北警指出，為嚴懲毒酒駕行為，交通部修正道路交通管理處罰條例提高毒酒駕罰則，新制已於10月31日上路。機車酒駕罰款提升為18000元以上、12萬元以下，汽車酒駕罰款提升為36000元以上、15萬元以下。若毒駕則按最高額裁罰，機車開罰12萬、汽車15萬元，毒駕拒測罰鍰更是高達27萬元。修法另提高毒駕相關行政處罰，將吊銷駕照並沒入車輛。

本次修法另增訂同車乘客連坐處罰，若駕駛人有毒駕行為，除心智障礙者及汽車運輸業乘客外，18歲以上未滿70歲的同車乘客將處6000元至15000元罰款。新北警呼籲切勿心存僥倖毒駕上路，也不要出借車輛給有毒駕風險之人，更應避免乘坐毒駕者的車輛，以保護自身及他人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北警在重要路口實施路檢。記者黃子騰／翻攝
新北警在重要路口實施路檢。記者黃子騰／翻攝

新北警昨天執行全市同步取締毒酒駕勤務。記者黃子騰／翻攝
新北警昨天執行全市同步取締毒酒駕勤務。記者黃子騰／翻攝

酒駕 新北 乘客

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