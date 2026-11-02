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男嬰沒滿月活活被打死...16歲母殺人罪判7年 法官要新手爸「真心懺悔」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蘇姓男子去年不耐剛出生未滿月的兒子哭鬧，多次搖晃、以拳頭毆打、猛摔至床上，造成男嬰中樞神經衰竭身亡，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年。案經上訴，蘇改口坦承犯行，「願意承認自己的錯誤」，請求法院從輕量刑。

蘇（24歲）和年僅16歲的女友同居在宜蘭租屋處，去年3月23日誕下男嬰、同年月31日從醫院帶小孩回家，未料他不滿兒子哭鬧，同年4月7日至14日多次抱起男嬰搖晃頭部、摔至床上、徒手毆打頭部。蘇同年4月14日晚間，更以拳頭毆打男嬰後腦勺、拋摔至床上，導致男嬰因虐性頭部外傷造成蜘蛛膜下腔血腫、缺氧性腦病與顱內壓上升，隔日宣告不治。

一審宜蘭地方法院審理時，蘇否認犯行，供稱自己沒有用拳頭毆打、將兒子摔至床上，但法院不採信他的說詞，審酌他案發年年輕，也沒有育兒經驗，判刑8年。至於蘇的女友、男嬰生母被起訴殺人罪嫌，又因未成年而由少年法庭審理，一審她坦承犯行，依殺人罪判刑7年。

檢方和蘇均針對量刑上訴，高院今開庭，蘇改口承認犯罪，「我願意認罪，承認自己的錯誤，希望能改過自新」。在法官詢問下，蘇表示平時除了他和女友，也有向宜蘭縣政府社會局請求協助的月嫂來鐘點幫忙顧小孩，兩人不用負擔費用。

蘇的律師指出，建請高院審酌蘇的犯案動機，是因為當時年紀太小，對小孩照顧也不夠熟練，也因蘇白天在工地上班，晚上沒辦法休息，受生活經濟壓力影響才會犯案，給予改過自新的機會。

法官表示，男嬰生母因為聊天紀錄中表示，如果不是保母在場，會對兒子有負面想法，檢方可能因此起訴殺人罪嫌，而蘇從女友訊息得知小孩沒有呼吸心跳，有說「趕快叫救護車」、「你怎麼那麼冷靜」等，檢察官才依傷害致死罪嫌起訴，並蘇自己好好回想一下，雖然小孩已經不在了，但希望他能真心懺悔、有所彌補。

蘇姓男子去年不耐剛出生未滿月的兒子哭鬧，多次搖晃、以拳頭毆打、猛摔至床上，造成男嬰中樞神經衰竭身亡，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年。案經上訴，蘇改口坦承犯行，「願意承認自己的錯誤」，請求法院從輕量刑。記者林孟潔／攝影
蘇姓男子去年不耐剛出生未滿月的兒子哭鬧，多次搖晃、以拳頭毆打、猛摔至床上，造成男嬰中樞神經衰竭身亡，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年。案經上訴，蘇改口坦承犯行，「願意承認自己的錯誤」，請求法院從輕量刑。記者林孟潔／攝影

殺人 法官 宜蘭

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