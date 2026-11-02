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教授王隆昌含冤14年翻盤無罪確定 律師團謝高檢：遲來正義終實現

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控2004年擔任工程標案評委時收受業者120萬元賄款，遭判刑7年8月定讞。全案14年後重啟再審，台灣高等法院日前改判無罪，台灣高等檢察署今證實放棄上訴，形同無罪確定，王的義務律師團對此表達感謝，讓遲來的正義終得實現。

針對高檢署決定不再上訴，王的義務律師團聲明表示，除了要感謝司法審判體系願意正視過去的錯誤，也要謝謝高檢署本於檢察官公益守護人的精神，為本案聲請再審，並在無罪判決後決定不上訴，讓這份遲來的正義終於得以實現。

律師團深信，檢辯不應只是對抗，追求真實、避免冤錯才是司法共同的責任，期待檢察體系成為更多冤案平反的重要助力。

全案源於2003年7月間，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算台幣36億元，對外採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案。

力拓營造負責人郭銓慶（判刑6月定讞）有意參與標案，得知友人蔡銘哲與前第一夫人吳淑珍熟識，且吳淑珍對時任內政部長余政憲有影響力，便透過蔡向吳淑珍表明欲承包工程，並願支付9千萬元，請吳淑珍協助招標前取得評選委員名單。

吳淑珍邀不知情的余到官邸，要求余將南港展覽館評委名單洩漏給蔡，蔡再把相關文件轉交給郭；郭取得名單後，指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄6名評委。

其中，王隆昌被認定收受前金、後謝共120萬元賄款，2012年經最高法院駁回上訴，判刑7年8月定讞，入監服刑3年多假釋。王堅決否認犯行，聲請再審遭駁回，後經高檢署聲請再審，高院今年5月裁定開始再審，於10月1日改判無罪。

高院再審於今年10月1日宣判，教授王隆昌（左2）獲判無罪，與義務律師團林俊宏律師（中）、羅開律師（右2）、王俞堯律師（右1）受訪。聯合報系資料照
高院再審於今年10月1日宣判，教授王隆昌（左2）獲判無罪，與義務律師團林俊宏律師（中）、羅開律師（右2）、王俞堯律師（右1）受訪。聯合報系資料照

王隆昌 律師 檢察官

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