前辦公室主任張俊傑涉共諜案 高金素梅移送高檢署複訊

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等案，棄保潛逃至今通緝中，台灣高等檢察署今首度指揮調查局國安站，依涉犯國安法、貪汙治罪條例約談立委高金素梅，下午乘坐大型休旅車移送高檢署複訊，不排除有進一步強制處分。

檢調偵辦張俊傑共諜案，懷疑他遭大陸統戰部門吸收，長年透過民間團體收受陸方資助，金額至少數千萬元。另外他與高金素梅辦公室主任陳智葟、公費助理林怡君2人曾於2008年赴港參加「台灣少數民族青年骨幹研修班」，懷疑遭系統性滲透。

今年9月6日，張俊傑上午在台北市大安森林公園破壞電子手環逃亡迄今，北檢循線一路逮捕協助他逃亡的20多名共犯。同月8日高檢署指揮調查局國安站搜索、約談陳智葟、林怡君2人，複訊後將2人聲押禁見獲准。