台南男駕照遭註銷仍騎車...不甩33張逾40萬元罰單 執行署扣押存款

台南市49歲黃姓男子駕照遭註銷仍騎機車上路，多次闖紅燈、行駛人行道、不依標誌、標線、號誌指示、轉彎或變換車道及拒絕停車受檢逃逸等違規，2024年至2025年間累計33筆罰單，共積欠40萬1800元未繳；行政執行署台南分署查出他名下有存款，核發收取命令扣押後已全數清償。

台南分署指出，黃姓男子騎乘普通重型機車，5年內2次以上違反駕照經註銷仍駕車規定，另有在人行道停車、轉彎或變換車道未依標誌標線號誌指示、闖紅燈、在禁止左轉路段迴轉，以及拒絕停車接受稽查而逃逸、行駛人行道等違規；台南市交通局開出33張罰單，黃拒不繳納罰鍰，移送台南分署強制執行。

台南分署表示，今年3月收案後，執行人員查出黃有存款可供執行，隨即核發執行命令，扣押其存款債權；經足額扣得款項後，再核發收取命令，由交通局收取，清償全部欠款。

分署說明，配合行政執行署「交通專案」，將加強執行使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰等案件，維護用路人安全，民眾切勿心存僥倖；若因經濟困難無法一次繳清，可檢具相關證明文件申請分期繳納，拒不繳納者，將依法強制執行。