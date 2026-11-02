全律會理事長選舉爆爭議 鄧湘全提假處分：涉違反律師法

全國律師聯合會第4屆選舉採通訊投票爆發爭議，理事長候選人鄧湘全質疑，此次選舉種類包括「理事長、副理事長」、「理事」、「監事」、「會員代表」4種，卻未個別提供4個專用回郵內套，恐生弊端，因此趕在今日寄發選舉票前，赴台北地院遞狀聲請定暫時狀態處分。

全律會於今年6月25日公告第4屆選舉候選人的種類及方式，採通訊投票及選舉種類包括「理事長、副理事長」、「理事」、「監事」、「會員代表」4種。鄧登記為理事長1號候選人，副理事長候選人包括律師王懷宇、李菁琪。

鄧認為，所謂通訊投票，指的是選民以郵寄投票方式代替親自到指定投票所投票。由於選票經寄回後應即投入票匭，為確保選舉合法、秘密、防弊，應採大信封套小信封（即雙重封套）設計，若有很多種類的選舉票，也應附多個專用內套，才符合規定。

鄧指出，但全律會擬延續過往慣例僅提1個回郵專用內套，則4張選票勢必將置入單一專用套寄回，將無法落實分匭投入及分別開票，已違反律師法規範「通訊投票應保障秘密票權」與民法「分匭開票」等法律爭議。

鄧表示，由於全律會將於今日向1萬3千多名律師會員寄發選舉票，若仍採行此種選舉方法，恐將產生不可回復的損害，而有定暫時狀態處分必要，今赴北院遞狀聲請假處分，請求命全律會提供4個個別專用內套給全體會員。