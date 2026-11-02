爆料鄭朝方惹議！張益豪駁斥網路匿名指控霸凌 今赴警局提告

曾擔任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方8年機要秘書張益豪，日前爆料竹北市公所招標工程疑雲，以及遭鄭朝方家人爆粗口霸凌，昨天晚間被散布指控張益豪在竹北市公所任內霸凌同仁、指揮主管。張益豪今採直球對決，前往警局正式提告「意圖使人不當選」，他強調這些指控完全不是事實。

張益豪表示，發文者根本就不是與他共事過的公務員，但文章卻用一位「曾經跟我共事的公務員」角度，訴說內容有大量不實負面指控，意圖影響選民判斷的言論抹黑、造謠。

他在公所期間，非常敬佩所有一級主管及公務員對行政體制的專業，也非常敬重各位努力堅守崗位的每個人，當時受到大家的幫忙很多，也學習到了很多，才獲得寶貴的行政經驗。

近期，他本著過去事實真相與提出證據，勇敢說出過去在公所遭受到鄭朝方家族干政，受到鄭朝瀚的霸凌，親身說出來後，結果卻又在出現來源不明、毫無根據針對他的抹黑造謠。

「真的很心痛！」張益豪指出，這種利用耳語抹黑的方式到現在還在上演，實在令人不齒，反而是故事的主角鄭朝方、鄭朝瀚，至今仍舊不回應，那不就是默認了。他也提醒所有有看到類似針對我的不實指控，請大家切勿轉傳、不要讓未經查證的訊息繼續擴散。

張益豪呼籲若有民眾在LINE群組、社群平台看到相關內容，也歡迎你保留完整截圖，請私訊提供給他，協助協助他蒐集證據，所有資料都會交由司法機關依法處理。

張益豪表示，發文者根本就不是與他共事過的公務員，但文章卻用一位「曾經跟我共事的公務員」角度，訴說內容有大量不實負面指控。圖／取自張益豪臉書

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪日前在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購。圖／取自董事長開講