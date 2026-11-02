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爆料鄭朝方惹議！張益豪駁斥網路匿名指控霸凌 今赴警局提告
曾擔任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方8年機要秘書張益豪，日前爆料竹北市公所招標工程疑雲，以及遭鄭朝方家人爆粗口霸凌，昨天晚間被散布指控張益豪在竹北市公所任內霸凌同仁、指揮主管。張益豪今採直球對決，前往警局正式提告「意圖使人不當選」，他強調這些指控完全不是事實。
張益豪表示，發文者根本就不是與他共事過的公務員，但文章卻用一位「曾經跟我共事的公務員」角度，訴說內容有大量不實負面指控，意圖影響選民判斷的言論抹黑、造謠。
他在公所期間，非常敬佩所有一級主管及公務員對行政體制的專業，也非常敬重各位努力堅守崗位的每個人，當時受到大家的幫忙很多，也學習到了很多，才獲得寶貴的行政經驗。
近期，他本著過去事實真相與提出證據，勇敢說出過去在公所遭受到鄭朝方家族干政，受到鄭朝瀚的霸凌，親身說出來後，結果卻又在出現來源不明、毫無根據針對他的抹黑造謠。
「真的很心痛！」張益豪指出，這種利用耳語抹黑的方式到現在還在上演，實在令人不齒，反而是故事的主角鄭朝方、鄭朝瀚，至今仍舊不回應，那不就是默認了。他也提醒所有有看到類似針對我的不實指控，請大家切勿轉傳、不要讓未經查證的訊息繼續擴散。
張益豪呼籲若有民眾在LINE群組、社群平台看到相關內容，也歡迎你保留完整截圖，請私訊提供給他，協助協助他蒐集證據，所有資料都會交由司法機關依法處理。
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