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【重磅快評】沈伯洋深偽音檔速辦 蔣萬安海報案靜悄悄？

聯合報／ 主筆室

上月29日深夜，社群平台開始瘋傳一段音檔，有人利用AI深偽技術模仿台北市長候選人沈伯洋，錄製沈「自爆」吸毒及在軍購案中收回扣，翌日桃園地檢署立即指揮新北市調處前往中壢拘提鄭姓男子，地院審理後裁定10萬元交保並限制出境，速度之快令人側目；反觀，28日社群平台出現的「萬安除三害」海報，蔣陣營連夜報案，但至今檢調仍靜悄悄，到底出了什麼問題？

這段長約64秒的音檔確有露出破綻之處，雖刻意混入環境雜音營造真實感，但對話中卻冒出一些中國大陸用語，讓不少網友質疑是認知作戰與偽造。沈伯洋反應迅速，10月30日即公開澄清該音檔是捏造，檢調也馬上介入偵辦，專案小組當天即前往中壢拘提涉嫌發文散布影音的鄭姓男子，檢察官複訊後認定鄭男因選戰將近，散布惡意造假影音，涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌，且有潛逃及羈押必要，向桃園地院聲請羈押禁見，但法院並未埋單。

地院駁回交保聲請，改裁10萬交保，限制住居、出境、出海。理由是鄭姓男子已坦承犯行，音檔是在臉書上隨機下載後轉傳，檢調並未舉證鄭姓男子與製作深偽音檔的人有犯意聯絡或共謀，雖無羈押必要，但審酌鄭頻繁出國，更持有他國護照，因此限制出境與出海。 

桃園地檢署及新北市調處行動如此迅速，是因為啟動「全國重大假訊息處理中心」專責偵辦，鄭姓男子也因使用真實帳號留下數位足跡，檢警立刻鎖定住處，免去了跨國調閱海外社群平台資料的程序，迅速收網。 

但「萬安除三害」爭議海報出現後，蔣萬安競選辦公室當天深夜即向松山分局報案，松山分局29日報請台北地檢署指揮。北檢分案交由假訊息小組的專責檢察官主辦，時間比沈案早了一天，為什麼沈案都已逮人、聲押了，北檢卻毫無動靜？

就實務而言，主要是松山分局與北檢假訊息專責小組獲報分案後，一開始在社群平台上傳、擴散海報的關鍵帳號即刪除貼文、關閉帳號，使得檢警無法像桃檢那樣直接實名約談；涉案帳號多為匿蹤、疑有幽靈帳號，檢警必須調閱後台資料，在海外平台回覆後，才有辦法行動。

但就沈案而言，檢調並無證據顯示鄭姓男子製作深偽音檔，或有犯意聯絡或共謀，他只是轉傳載音檔，但檢方就祭出聲押手段伺候，恐有失比例原則，這也是法院後來改裁十萬元交保的原因。 

反觀蔣案，蔣陣營報案後，社群帳號「byedpp」馬上刪文、關閉帳號，但爭議海報早已在社群瘋傳，難道沒有涉犯公職人員選舉罷免法之嫌？檢警當然可等到海外平台回覆後再行動，但屆時恐怕選舉早已落幕，況且過去也有快速偵破類似案件的先例。

如果檢警真要展示偵辦不法的決心，為什麼不能先約談幾個有按讚、轉傳、刻意散播海報的網友？不是更可以遏阻惡質選風？ 或許還能理出脈絡，而不是任憑蔣陣營喊破喉嚨自清，還是被綠營痛批「作賊喊抓賊」、「鼓吹暴力、操作仇恨催票」？同樣是市長候選人，難道違反選罷法案還分特急件、急件、普件、緩件等級？

中壢鄭姓男子涉嫌轉傳深偽音檔，影射民進黨台北市長候選人沈伯洋吸毒、收回扣，遭桃園地檢署向法院聲押禁見，桃園地院審理後裁定以10萬元交保，並限制出境出海。記者陳恩惠／攝影
中壢鄭姓男子涉嫌轉傳深偽音檔，影射民進黨台北市長候選人沈伯洋吸毒、收回扣，遭桃園地檢署向法院聲押禁見，桃園地院審理後裁定以10萬元交保，並限制出境出海。記者陳恩惠／攝影

沈伯洋 回扣 中壢

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