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心理師實習無薪每月還「倒貼」1萬8？ 諮商所炎上反求償170萬吞敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北市螺旋梯心理諮商所日前推出諮商心理師實習收費制，若月付1萬8000元可免除行政庶務，引發諮商界撻伐。諮商三會後續發表聯合聲明，重申反對實習商業化，卻遭螺旋梯廖姓女所長不滿提告，求償營業損失、精神慰撫等合計近170萬元；台北地院審理，認為聲明內容均屬合理評論及意見表達，一審判廖敗訴。

全案源於2025年3月間，螺旋梯諮商所所長、諮商心理師廖瑋琳於臉書發文，推出付費實習制度「粹心專案」，強調實習生月繳1萬8000元即可免值班坐櫃檯，引發軒然大波。

廖解釋，礙於現行無薪實習制度，考量部分全職實習生有經濟、家庭照顧等因素，恐難固定在心理諮商所櫃檯長期值班，為解決類似困境才會提供「粹心專案」，絕非「花錢買實習」。

對此，諮商心理師公會全聯會、台灣輔導與諮商學會、台灣諮商心理學會發表聯合聲明，重申反對實習商業化，也呼籲實習生慎選實習機構，勿因失察選擇訓練不實的實習機構，而影響專業成長和信任，甚至落入觸法陷阱。

未料相關聲明讓廖極度不滿。她痛批，聲明內容導致外界對她的批評四起，諮商所Google評論也湧入大量一星負評，造成所內心理師、學員流失，憤而向諮商三會連帶求償4個月的營業損失60萬元、精神慰撫金50萬，合計110萬元。

廖更指控，此事一出不僅讓世新大學不願再續聘她，她還因此無法繼續租屋，且因輿論造成睡眠時嚴重磨牙，加碼求償搬家費、防磨牙牙套訂製費用、精神慰撫金50萬元等，合計59萬9865元，同時要求三會撤除聯合聲明、刊登本件民事判決。

北院審酌，三會聯合聲明內容是針對實習生收費方案爭議，發表有關諮商心理專業訓練原則，用以澄清「全職實習的意義」、「實習機構的責任」、「公平對待原則」、「培育系所的責任」等觀念，並呼籲專業自律、勉勵實習生，文章未指名道姓，無法看出指涉對象為廖。

北院指出，即便可推論出聯合聲明是針對「粹心專案」一事所發表，但文章也只是重申反對實習商業化。再者，諮商心理師實習制度為可受公評事項，縱使聲明中有部分措辭較為聳動刺耳，仍屬於合理評論及意見表達。

北院認為，諮商三會並非單純以負面用語抽象謾罵廖，難認有偏激過當的言論而不構成侵權行為，認定廖求償近170萬元及要求撤文、張貼判決以回復名譽等均無理，一審判她敗訴。仍可上訴。

心理諮商示意圖。聯合報系資料照
心理諮商示意圖。聯合報系資料照

心理師 實習 諮商心理師

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