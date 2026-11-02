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老翁賒帳不成動手搶 還搶4次卻僅判7月…法官輕判原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名陳姓老翁經濟不佳，常向雜貨店賒帳已積欠3074元，老闆拒絕讓他再賒帳，他竟不固店家阻攔，先後4次強拿香菸、米酒等商品，老闆報警。法官審酌陳翁已還款，且年老應避免長期刑罰，以搶奪罪各判刑4月，合併應執行7月。

判決書指出，陳翁年逾七旬，曾經腦溢血致健康不佳，獨居失業，經濟狀況不佳，常向附近雜貨店賒帳，前年11月22日上午又想賒帳80元買香菸，但因他已欠款3074元，老闆拒絕讓他再賒帳，趁老闆還來不及反應，自行從櫃台拿走香菸。

沒想到，11月22日同日傍晚，陳翁又到雜貨店，他想賒帳27元購買紅標米酒，見老闆不肯，就強行拿走米酒；之後又在12月2日、25日前往雜貨店，強行拿走紅標米酒各1瓶，先後4次均不顧老闆阻攔，氣得老闆報警，提告陳翁搶奪。

南投地院法官認為，陳翁因賒帳不成，臨時起意犯搶奪罪4次，唯搶奪香菸、米酒等財物價值甚微，且在警詢時對犯行坦承不諱，事後也已支付賒帳及贓物價額共3446元，對告訴人財產上的損害並不大。

法官審酌，若以搶奪罪法定刑量處，各判刑4月，合併徒刑1年4月，但陳翁動機、犯罪類型、行為態樣等相似，且已屬老年，應避免長期刑罰，阻礙復歸社會，酌定較低應執行刑，各判刑4月，合併應執行7月，若易科罰金折合21萬元。

社會新聞、判決、法庭、法院、法官示意圖。圖／AI生成
社會新聞、判決、法庭、法院、法官示意圖。圖／AI生成

南投司法大廈。聯合報系資料照
南投司法大廈。聯合報系資料照

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