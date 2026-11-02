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歌曲涉擅抄漫畫家朱德庸 饒舌歌手「MC HotDog」遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

饒舌歌手「MC HotDog」（本名姚中仁），2021、2022年間創作歌曲「樓下的房客」時，涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品「什麼事都在發生」中的故事，卻未事是先取得朱德庸的同意或授權。台北地檢署今依涉犯著作權法罪嫌起訴MC HotDog。

2023年8月，MC HotDog公開發表新單曲「樓下的房客」，歌詞描述一人在墜樓過程中，看見不同樓層住戶的各種人生煩惱，但不久就遭外界質疑，歌詞概念與朱德庸2004年推出的作品「什麼事都在發生」中的多格漫畫〈跳樓〉相似而疑似抄襲。

事後，MC HotDog歌曲與MV下架，除公開道歉，並解釋當時創作來源是很久以前在網路上看到的一段文字，後來查出是在2004年將上述文字存在email裡，但不知道該段文字是來自於朱德庸的漫畫。

由於雙方後續協商無法取得共識，導致談判破局，朱德庸因此分別向北檢和智慧法院提出刑、民事訴訟，並求償100萬元。智慧法院今年5月認定，MC HotDog歌詞係改作朱德庸漫畫，已侵害朱的漫畫改作權及公開傳輸權，判決MC HotDog應賠償50萬元。

饒舌歌手「熱狗」「MC HotDog」創作歌曲「樓下的房客」涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品「什麼事都在發生」遭北檢起訴。聯合報系資料照
饒舌歌手「熱狗」「MC HotDog」創作歌曲「樓下的房客」涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品「什麼事都在發生」遭北檢起訴。聯合報系資料照

朱德庸 MC HotDog 漫畫家

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