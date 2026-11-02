網路爆料中榮神外部長鄒錫凱涉「代刀」 衛局：移送法辦釐清

台中榮總神經外科日前才爆發代刀風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑，不過，風波並未平息。昨天網路Threads上又有影片丟出，並劍指目前擔任神經醫學中心副主任的神經外科部部長鄒錫凱「代刀」。台中市衛生局今指出，將依法移送地檢署偵辦。

據了解，該則影片提出照片指鄒雖聲稱自己不曾代刀，但質疑照片中執行手術者就是在為他代刀。針對這些指控，台中榮總昨表示，自日前接獲檢舉後，即請政風調查，目前正在查核事證中。 醫院一貫的立場是秉公依法處理、毋枉毋縱。

衛生局說，先前該名醫師（鄒錫凱）涉案，已於今年9月依法移送台灣台中地方檢察署偵辦；針對此次再遭媒體指控新增事證內容，也將依法另案移送地檢署偵辦，以釐清相關事實。

Threads署名「NightSpark」提出的影片中有鄒錫凱日前要求指控者「請拿出證據」並反問何時曾看過「俊○在那邊鎖螺釘...魏○助在這邊內視鏡像小老鼠一樣在那邊夾取」的內部開會錄音。而「NightSpark」則提出了一張身著手術服者在操作器機的照片，並指這就是「凱哥御用廠商魏○助」還指「器械都伸進病人體內了」並點名很多開刀房、麻醉科同仁都看過。

不過，該張照片是否在從事神外手術以及確與鄒錫凱有關則無從辨識，並不確定其間有關聯性。記者昨天和今天電話連絡鄒錫凱，都未能連繫上，尚未取得他的說法。