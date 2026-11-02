德州撲克冠軍欠700萬搶銀行千萬求刑12年 認罪求輕判

中信銀行忠孝分行今年4月24日傳搶案，31歲男子林勇秀涉持空氣槍與假手榴彈闖入銀行，脅迫將1000萬元現金裝進行李箱，依攜帶凶器強盜等罪嫌起訴；台北地院今開庭，檢方認為林應論數罪，林的律師認為論一罪即可，法官諭知本案11月30日上午9時29分宣判。

公訴檢察官表示，林勇秀的自白與事實相符，但在觸犯罪名部分是犯數罪，建請法官沒收林的不法所得以及犯案工具；偵查檢察官起訴對林求刑12年，應維持此一刑度。

林的辯護律師說，林已認罪，盼法官考量犯後態度從輕量刑，且林所搶的1000萬元全數交還銀行，無犯罪所得，林是想像競合犯，論一罪即可。

檢警調查指出，林勇秀曾在德州撲克競賽奪冠，試圖創業但工作不穩定，陸續欠債高達700萬元，2026年3月林在租屋處設置地下麻將場招攬賭客聚賭被查獲，林落網稱，繳不出房租又要撫養小孩，情急下才會想搶1000萬元解決債務跟養家。

案發時，警方出動霹靂小組圍捕、封鎖現場，林持槍打碎銀行玻璃，還持槍挾持經理與警方對約15分鐘，警方趁隙上前壓制，不費一槍一彈成功制伏林，無人受傷，1000萬元贓款全數保住。

警方隨後在林男住處搜索查扣空氣槍盒、手榴彈模型空盒、鋼珠1盒、瓦斯鋼瓶2瓶，檢方偵結依攜帶凶器強盜罪嫌、剝奪行動自由罪嫌起林訴，具體求刑12年。