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孫子腳翹茶几拒念信還回嘴「沒禮貌」 七旬阿公爆氣動手挨告判刑確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬游姓老翁，因不滿就讀國中的孫子拒絕幫他念信，還將腳翹在茶几上回嘴「你才沒禮貌」，一氣之下動手痛毆、掌摑孫子。孫子嚇得躲回房間反鎖，游還持球棒猛砸房門。事後孫子母親氣憤提告，一審依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役40日。游翁自認是基於傳統觀念管教孫子，上訴求輕判與緩刑，台中高分院近日審結，認為游翁訴諸暴力、未能和解，駁回上訴確定。

判決指出，游翁（78歲）與孫子同住在台中市，2024年6月24日晚間7時許，兩人在住處客廳時，游翁拿出兩封信件要求孫子幫忙念出內容。孫子不僅拒絕，還反問奶奶的信在哪裡，游翁回答不知道後，開始指責孫子態度不佳、沒有禮貌。孫子聽聞後不甘示弱回嗆「你才沒有禮貌」，此舉瞬間引爆游翁怒火。

游翁氣憤之下，徒手痛毆孫子頭部多處、猛搧巴掌，導致孫子右側臉部受到鈍傷。在旁的奶奶見狀嚇得趕緊跑到二樓準備錄影存證，孫子也趁隙逃往二樓並將房門反鎖躲避。

沒想到游翁怒氣未消，抄起球棒追上二樓，瘋狂敲打房門企圖逼孫子開門，直到奶奶打電話向親戚求救，游翁才停止砸門舉動。事後，孫子的母親堅持對游翁提出傷害告訴。

一審台中地院審理時，法官考量游翁與孫子發生爭執後，未以理溝通逕自訴諸暴力，且未能與被害人達成和解，依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑，判處拘役40日，可易科。

游翁不服判決提出上訴，在法庭上大吐苦水，辯稱案發時孫子將腳翹在茶几上對話，態度非常不佳，他基於「傳統民間觀念」身為家長才出手教訓。

游翁更打出悲情牌，表示媳婦已對他提起民事訴訟，要求他搬離住處並索討租金與賠償，自己年事已高若搬離將無處棲身，請求法官從輕量刑、宣告緩刑。

孫子的母親在法庭上痛批，游翁在法庭外到處向人告狀稱「是孫子打阿公」，完全感受不到歉意，堅決拒絕和解，強調「要幫忙找回公道」。

台中高分院審認，一審量刑已充分考量各項情狀，並無違法或不當之處，因雙方至今未達成和解，媳婦也堅決拒絕原諒，法官認定本案不宜宣告緩刑，最終駁回游翁上訴，維持拘役40日判決確定。

台中市七旬游姓老翁不滿孫子拒絕念信還回嘴，氣得動手打人，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市七旬游姓老翁不滿孫子拒絕念信還回嘴，氣得動手打人，台中高分院近日審結。圖／AI生成

孫子 台中市 少年犯

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