周玉蔻、蔡玉真滾床單案烏龍爆料二審判太輕 高檢署提上訴

資深媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年因涉嫌烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴間的「滾床單」緋聞，結果卻是烏龍爆料，台灣高等法院日前依涉犯刑法加重誹謗及個資法，判處周、蔡各9月、6月徒刑。張淑娟認為二審對2女量刑過輕，向台灣高等檢察署提上訴，高檢署也認為判太輕，今對周、蔡2女上訴三審。

2022年9月間，周玉蔻為幫當時民進黨台北市長參選人陳時中助選，攻擊對手、台北市長蔣萬安，因此在民視政論節目上提及張淑娟是蔣孝嚴當年晶華滾床單緋聞案女主角。

一審台北地院認為，周、蔡未經合理查證，爆料內容僅涉私德，與公益無關，一依刑法加重誹謗罪及個資法，從重依個資法各判2人1年6月徒刑，事後周、蔡和檢方均上訴。

二審高院則認為，全案中周為節目主持人，是犯行的發動者及主導者；蔡則是附和周女，犯罪情節較輕，一審2人刑度卻相同顯然失衡，故改判。高院今年9月底改判周9月徒刑，蔡6月徒刑，但張淑娟依舊不滿，隨即舉行記者會，跪求高等法院「還我一個公道」。

經張淑娟具狀上訴，高檢署認同其觀點，認為二審判決在證據取捨、認定事實上，有理由不備等違背法令之處而判決過輕，因此已具狀向最高法院提起上訴。