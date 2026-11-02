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每天只吃2片吐司！3歲男童太餓奔超商覓食 慘遭「新媽」過肩摔致死

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市女子黃湘筠凌虐王姓男友的3歲兒子，每天只讓男童吃2片吐司牛奶，她不滿男童疑因飢餓跑出門到超商覓食，賞巴掌、拿掃把柄痛毆、多次過肩摔致死，法院判關13年定讞。黃女入監服刑後，上月19日假釋出獄，台灣高等法院裁定保護管束，並完成加害人處遇計畫。

黃湘筠平時和王姓男友、男童同住在桃園市租屋處。王2015年10月4日晚間，因男童私自外出被警察送回租屋處，憤而拿掃把柄毆打成傷；男童之後外出前往超商欲購買餅乾、麵包，黃女跟隨在後，一到超商痛罵「你沒有錢要買什麼」，便帶男童離開。

黃女不滿男童擅自外出且不願返家，又在家亂吃東西，同日晚上11時許在停車場徒手毆打男童臉部數下，再將男童高舉過肩摔至碎石地面多次，導致男童全身多處受傷；隔日，黃女在租屋處又持掃把柄多次毆打男童臀部、腿部等。

男童2015年10月5日下午出現嘔吐、嗜睡、身體癱軟情形，王、黃女卻沒有送醫，還獨留男童一人在家，回家後持續飲酒聊天，直到當晚11時許男童昏迷不醒，兩人才知事態嚴重，打119送醫急救仍因橫紋肌溶血症、腎衰竭、血尿、代謝性休克死亡。

根據證人說法，黃湘筠鮮少給男童吃飯，除了不讓男童吃早餐，午餐吃一片吐司，晚餐則是一片吐司加牛奶，有時只給吃一口飯，男童要求吃第二口就會被罵或罰站，就連喝水也被限制，只要天一黑就不給男童喝水。

法院依過失致死、故意對兒童傷害罪判王1年5月徒刑，黃女則被依故意對兒童傷害致死罪判刑13年定讞。黃女入監服刑多年後，法務部核准於今年10月19日假釋出獄，高院裁定黃女假釋中付保護管束，並於保護管束期間內完成加害人處遇計畫。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

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