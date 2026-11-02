代步車登記名下卻狂收罰單！她氣炸告前男友侵占 挨告誣告獲判無罪

彰化縣謝姓女子因不滿林姓前男友將出資購買的車輛登記在她名下，卻頻頻違規且拒不處理罰單，氣得報警控告林男侵占。林男獲不起訴後，檢方認為謝女明知車是林男買的還提告，依誣告罪將謝女起訴。一審認為，謝女報案時已向警方坦承車是前男友付錢的，未捏造事實，判決謝女無罪。檢方不服上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持無罪。

判決指出，林姓男子在2023年3月底出資購買一輛代步車，並將車輛登記在謝姓前女友名下，車子則由林男繼續使用。事後，林男不僅屢屢違規，置之不理，導致身為車主的謝女頻頻收到罰單，擔心必須承擔繳納責任。

謝女於2023年8月間，透過微信傳訊息給林男，下最後通牒要求他在8月30日下午3時前完成車輛過戶或將車輛交給她。但林男遲遲沒有回應，謝女氣不過，便於同年9月1日前往彰化縣警察局溪湖分局埔東派出所報案，對林男提出侵占告訴。

林男涉侵占的部分，檢方調查後以不起訴處分確定。檢察官認為，謝女明知車輛是林男出資購買，竟為了逼迫對方處理罰單，意圖使林男受刑事處分而提告，依誣告罪將謝女起訴。

彰化地院審認，刑法誣告罪的構成要件，必須是「明知無此事實而故意捏造」虛構事實進而申告。法官勘驗謝女的警詢筆錄發現，謝女報案時非常誠實，開宗明義就向警方表明車輛「是男友付錢、登記我的名字」，清楚說明是因為林男拒絕處理罰單與過戶事宜才來報案，並出示微信對話紀錄佐證。

法官認為，謝女陳述的內容均屬事實，完全沒有虛構情節，自然不可能構成誣告罪。至於謝女所述事實是否構成侵占，是檢察官依專業認定，民眾誤解法律條文不等於誣告，判決謝女無罪。

檢方不服上訴，台中高分院二審駁回上訴，全案無罪，仍可上訴。