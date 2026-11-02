快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

愛犬疑遭踹氣炸！嘉義男登門討公道 機車堵門10分鐘反吃官司

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名男子去年7月在湖子內公園遛狗，因愛犬衝出與另名男子發生糾紛，隔天竟騎機車到對方住家理論，還將機車堵在車庫小門前長達10分鐘，對方要求移車卻遭拒絕，甚至被嗆「不可能讓你跑」。嘉義地方法院審理認定，男子妨害對方騎機車外出的權利，依強制罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

判決記載，林姓男子去年7月12日下午5時至6時30分間，在嘉義市湖子內公園遛狗，因飼養的犬隻突然衝出，與吳姓男子發生糾紛。林男認為愛犬遭吳男踢踹，心生不滿，隔天下午5時17分許騎機車前往吳男住家理論。

林男到場後，將機車停在吳男住家車庫小門前，不斷大聲質問對方為何踢狗。吳男多次表示要一起去警局處理，並要求林男移開機車，讓他將自己的機車牽出車庫，但林男不僅拒絕，還說出「不可能讓你跑」等話語，甚至數次移動機車，使車輛更加靠近車庫小門。

林男否認犯下強制罪，辯稱自己才是被害人，因吳男前一天踢踹愛犬，才會登門理論。他表示，當時已經報警，也告知對方等警察到場再處理，但吳男堅持騎機車前往警局，他擔心警察到場找不到人，才稍微牽動機車，並無阻擋對方的意思。

不過，法官勘驗現場錄影發現，吳男多次要求移車，林男卻始終未讓出通道，從雙方開始交談至員警抵達，機車持續阻擋車庫小門長達10分鐘，足以認定林男具有妨害吳男將機車牽出屋外、騎車行動的犯意及行為。

法院審酌，林男僅因飼養犬隻問題與對方發生糾紛，未以理性方式處理，反而騎車堵住住家車庫小門，妨害他人行使權利，且犯後未賠償損害，也未與吳男達成和解，依刑法強制罪判處拘役30天，如易科罰金，以每天1000元折算。全案可上訴。

為愛犬討公道反吃官司，嘉義男機車堵門10分鐘，遭判強制罪。聯合報系資料照
為愛犬討公道反吃官司，嘉義男機車堵門10分鐘，遭判強制罪。聯合報系資料照

嘉義 機車 遛狗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假賣幣真搶244萬 辣椒水噴臉又持刀刺腿 台中強盜集團5人判刑

屏東牧師趁接送課輔女童伸狼爪辯稱關懷 法院判刑5年8月

台南少觀所管理員遇輔導少年借錢竟引誘拍裸照稱想抱你 先狡辯後認罪

穿Nike新鞋惹禍！國一生遭同學重拳毆打到骨折失明 一度命危

相關新聞

愛犬疑遭踹氣炸！嘉義男登門討公道 機車堵門10分鐘反吃官司

嘉義市一名男子去年7月在湖子內公園遛狗，因愛犬衝出與另名男子發生糾紛，隔天竟騎機車到對方住家理論，還將機車堵在車庫小門前長達10分鐘，對方要求移車卻遭拒絕，甚至被嗆「不可能讓你跑」。嘉義地方法院審理認定，男子妨害對方騎機車外出的權利，依強制罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

每天只吃2片吐司！3歲男童太餓奔超商覓食 慘遭「新媽」過肩摔致死

桃園市女子黃湘筠凌虐王姓男友的3歲兒子，每天只讓男童吃2片吐司加牛奶，她不滿男童疑因飢餓跑出門到超商覓食，賞巴掌、拿掃把柄痛毆、多次過肩摔致死，法院判關13年定讞。黃女入監服刑後，上月19日假釋出獄，台灣高等法院裁定保護管束，並完成加害人處遇計畫。

代步車登記名下卻狂收罰單！她氣炸告前男友侵占 挨告誣告獲判無罪

彰化縣謝姓女子因不滿林姓前男友將出資購買的車輛登記在她名下，卻頻頻違規且拒不處理罰單，氣得報警控告林男侵占。林男獲不起訴後，檢方認為謝女明知車是林男買的還提告，依誣告罪將謝女起訴。一審認為，謝女報案時已向警方坦承車是前男友付錢的，未捏造事實，判決謝女無罪。檢方不服上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持無罪。

台南少觀所管理員遇輔導少年借錢竟引誘拍裸照稱想抱你 先狡辯後認罪

台南少年觀護所劉姓管理員得知曾接觸的15歲少年想借2000元，竟傳訊「想幫你拍照，也想抱你喔」、「拍照是脫光的喔」，邀少年到家中，少年不敢赴約並報警；劉先辯稱是想用偏激說法拒絕借錢，審理時認罪，法院依引誘少年被拍攝性影像未遂罪判刑2年、宣告緩刑5年。可上訴。

失智父過世錢被弟領光 兄提告慘敗！拆解三大法律關鍵

罹患失智症的父親過世前後，發現其他兄弟姊妹擅自去郵局把爸爸帳戶裡的錢領光，該怎麼辦？許多人在第一時間會以「那是爸爸生前說要給我的錢」或「那本來就是我的錢」為由，憤而提告要求返還不當得利「還錢給自己」，卻遭法院駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。