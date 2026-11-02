愛犬疑遭踹氣炸！嘉義男登門討公道 機車堵門10分鐘反吃官司

嘉義市一名男子去年7月在湖子內公園遛狗，因愛犬衝出與另名男子發生糾紛，隔天竟騎機車到對方住家理論，還將機車堵在車庫小門前長達10分鐘，對方要求移車卻遭拒絕，甚至被嗆「不可能讓你跑」。嘉義地方法院審理認定，男子妨害對方騎機車外出的權利，依強制罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

判決記載，林姓男子去年7月12日下午5時至6時30分間，在嘉義市湖子內公園遛狗，因飼養的犬隻突然衝出，與吳姓男子發生糾紛。林男認為愛犬遭吳男踢踹，心生不滿，隔天下午5時17分許騎機車前往吳男住家理論。

林男到場後，將機車停在吳男住家車庫小門前，不斷大聲質問對方為何踢狗。吳男多次表示要一起去警局處理，並要求林男移開機車，讓他將自己的機車牽出車庫，但林男不僅拒絕，還說出「不可能讓你跑」等話語，甚至數次移動機車，使車輛更加靠近車庫小門。

林男否認犯下強制罪，辯稱自己才是被害人，因吳男前一天踢踹愛犬，才會登門理論。他表示，當時已經報警，也告知對方等警察到場再處理，但吳男堅持騎機車前往警局，他擔心警察到場找不到人，才稍微牽動機車，並無阻擋對方的意思。

不過，法官勘驗現場錄影發現，吳男多次要求移車，林男卻始終未讓出通道，從雙方開始交談至員警抵達，機車持續阻擋車庫小門長達10分鐘，足以認定林男具有妨害吳男將機車牽出屋外、騎車行動的犯意及行為。

法院審酌，林男僅因飼養犬隻問題與對方發生糾紛，未以理性方式處理，反而騎車堵住住家車庫小門，妨害他人行使權利，且犯後未賠償損害，也未與吳男達成和解，依刑法強制罪判處拘役30天，如易科罰金，以每天1000元折算。全案可上訴。