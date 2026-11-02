台南少觀所管理員遇輔導少年借錢竟引誘拍裸照稱想抱你 先狡辯後認罪

台南少年觀護所劉姓管理員得知曾接觸的15歲少年想借2000元，竟傳訊「想幫你拍照，也想抱你喔」、「拍照是脫光的喔」，邀少年到家中，少年不敢赴約並報警；劉先辯稱是想用偏激說法拒絕借錢，審理時認罪，法院依引誘少年被拍攝性影像未遂罪判刑2年、宣告緩刑5年。可上訴。

檢方起訴指出，劉姓男子去年8月在台南少年觀護所認識15歲少年，同年9月30日深夜，少年透過LINE詢問「主管可以跟你借兩千嗎我到時候新的工作應徵過了發薪水還你」，劉隨即回「你要來跟我拿嗎」，約隔日晚間9時30分到住處，並傳送地址，少年因急需用錢答應前往。

但劉接著要求「你要陪我講話，我才會給你錢」、「不是你來了 我給你錢 你馬上走 不是這樣」，強調不是拿錢就走；隔天又傳訊要求少年要在他家待1小時，少年說只能待5分鐘，劉回「五分鐘就不用來了」，再問「那你能幫我做甚麼」，少年因湊不到錢，詢問能否待半小時，劉再回「那你有想過我要跟你做甚麼嗎」。

劉先問少年身材有無變胖，接著傳「想幫你拍照，也想抱你喔」、「能接受再來，不用勉強」，少年回沒變胖、「行」，劉之後再說「拍照是脫光的喔」、「你確定可以做到再來」；少年看見訊息不敢赴約並報警，劉未能得逞。

偵訊時，劉承認傳訊，但否認犯罪，辯稱過去輔導過少年，不好意思拒絕借錢，才故意表現得「很噁心」，希望少年不要來，並沒有拍攝意圖；他是因為不想借錢，所以才說來的話會幫拍裸照，傳送偏激訊息當作藉口拒絕。辯護人辯稱，劉是採用少年不可能答應的方式拒絕借錢。

檢察官認定劉飾詞狡辯，痛斥劉身為少觀所管理人員，當知收容少年因身心尚未完全發育、臻至成熟階段，方到少觀所收容，讓該機構對少年身心進行保護及教化；劉竟將少年視為滿足其慾望客體，犯後進行極為不合理辯護，未知悉其所為將導致嚴重後果，亦未有悔悟之心，請求法院加重其刑。

劉在台南地院審理時承認犯行，法院依自白、少年證詞及LINE紀錄，認定劉從一開始迅速提供住址、時間，再逐步要求陪聊、停留，最後提出拍裸照，甚至傳訊確認少年是否到場，顯然是以借款為餌引誘犯罪；因少年未前往、沒有實際拍攝，依未遂犯規定減輕其刑。

法院審酌，劉明知對方未成年，仍為滿足私慾引誘拍攝性影像，有害少年身心及人格發展，警詢、偵查時又否認，原應重懲；但他後來認罪，已與少年及法定代理人調解、賠償完畢，且沒有前科，衡量犯後態度等情判刑2年。

少年及法定代理人在庭上表示願意原諒，同意給劉機會、「不要讓他去關」；法院認為經偵審與刑罰宣告後劉應知警惕，宣告緩刑5年，期間付保護管束、須付公庫10萬元並提供50小時義務勞務及接受5場法治教育，另禁止對兒少實施性剝削不法侵害。