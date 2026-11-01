快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

盜伐國寶級扁柏…3男開小貨車做無本生意 遭逮被重罰破百萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣李姓男子與何姓、潘姓男子等3人，結夥開小貨車闖入濁水事業區林班地，盜伐6塊國寶級珍貴林木「台灣扁柏」。3人得手後欲運下山，遭林保署人員發現形跡可疑報警攔截逮捕。一審依違反森林法，將何男與潘男判刑1年1月，併科罰金110萬元。何男以單親、靠打工完成學業、無犯罪所得為由上訴，台中高分院近日駁回上訴，但考量他年輕識淺且受姨丈指使，宣告緩刑4年，令提供150小時義務勞務。

判決指出，李男、何男與潘男3人，於2026年2月5日下午4時30分前，由潘男駕駛何男所有的小貨車，一同前往農業部林業及自然保育署南投分署管轄的濁水事業區第11林班地。抵達後，李男持鏈鋸、鐵撬等工具，盜伐具高經濟與生態價值的貴重木「台灣扁柏」共6塊，再由3人徒手將木材搬上小貨車準備運下山。

然而，3人的行蹤遭林保署霧社工作站職員察覺可疑病報警。同日下午4時30分許，警方在奧萬大聯外道路0.3公里處成功攔截該輛小貨車，當場人贓俱獲，查扣6塊扁柏角材及犯案工具。

南投地院審理時，法官考量3人結夥竊取國家珍貴森林資源，對自然生態造成嚴重威脅，但犯後皆坦承犯行。違反森林法，結夥二人以上為搬運贓物使用車輛竊取森林主產物貴重木罪，判處主導的李男1年2月，併科罰金115萬元。

何男與潘男各處有期徒刑1年1月，併科罰金110萬元。3人罰金均可易服勞役，並沒收作案用的小貨車及工具。

案經上訴，何男向二審法官大打悲情牌，表示自己自幼在單親家庭長大，由外婆撫養，高中靠打工完成學業。

何男還辯稱，因年輕法律觀念不足，受姨丈（即李男）主導帶領才犯案，自己負責搬運並無任何犯罪所得，請求從輕量刑。

台中高分院審理近日審結，一審量刑已充分考量各項情狀，無違法或不當，駁回何男上訴，考量何男案發時年僅19歲，年輕識淺，確受姨丈帶領才在溪床撿拾漂流木，主要負責搬送上車，惡性為3人中最輕微且無獲利。

為促其警惕，法官宣告何男緩刑4年，緩刑期間付保護管束，另需提供150小時的義務勞務，參加3場次法治教育課程，以收矯正之效，仍可上訴。

<a href='/search/tagging/2/南投縣' rel='南投縣' data-rel='/2/223116' class='tag'><strong>南投縣</strong></a>李姓男子等3人今年初涉盜砍扁柏，台中高分院近日審結。圖／AI生成
南投縣李姓男子等3人今年初涉盜砍扁柏，台中高分院近日審結。圖／AI生成

國寶 南投 南投縣 林保署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上104找工作卻掉入陷阱...彰化少女淪養生館半套按摩師 業者下場曝光

假賣幣真搶244萬 辣椒水噴臉又持刀刺腿 台中強盜集團5人判刑

正新輪胎創辦人骨灰罈被盜遭勒索6000萬 前司機坐牢2年多獲假釋

13歲女被15歲閨密強逼賣淫染梅毒 父奔走申訴主腦及10嫖客全判刑

相關新聞

盜伐國寶級扁柏…3男開小貨車做無本生意 遭逮被重罰破百萬

南投縣李姓男子與何姓、潘姓男子等3人，結夥開小貨車闖入濁水事業區林班地，盜伐6塊國寶級珍貴林木「台灣扁柏」。3人得手後欲運下山，遭林保署人員發現形跡可疑報警攔截逮捕。一審依違反森林法，將何男與潘男判刑1年1月，併科罰金110萬元。何男以單親、靠打工完成學業、無犯罪所得為由上訴，台中高分院近日駁回上訴，但考量他年輕識淺且受姨丈指使，宣告緩刑4年，令提供150小時義務勞務。

冒用網路工作室名片傳給心儀女子再致電騷擾…本尊不堪其擾 判刑4月

李姓男子盜用王姓男子公開在網路上的工作室名片，以暱稱「K8」傳LINE給趙姓女子，再冒用王的名義打電話騷擾，讓趙女誤以為就是王騷擾她；台南地院認定，李使王面臨被誤認為騷擾者、遭刑事追訴的風險，已足以造成損害，依非法利用個人資料罪判刑4月。可上訴。

「老婆今天噴好多水」辯稱玩天堂 夫與女網友二審逆轉判賠20萬

彰化縣一名婦人結婚近35年，發現丈夫與女網友互稱「老公」、「老婆」，LINE對話充滿露骨性暗示，憤而求償100萬元。2人辯稱對話是在討論線上遊戲「天堂」打怪時的音效，「噴水」指的是角色的生命之水。一審駁回婦人請求，台中高分院近日審結，廢棄改判，認定2人說法是臨訟編織，需連帶賠償20萬元，全案確定。

無照違規欠罰鍰9萬多男到案才知「禁考期滿」 妻拿新車擔保辦分期

屏東縣一名男子多年前因開車超速且無故不參加道路交通安全講習，明知駕照遭註銷，仍多次無照駕駛遭裁罰，累計約9萬元未繳，遭屏東分署強制執行，經二次通知到案後，男稱手頭緊，屏東分署發現，該男駕照註銷到今年10月間，屆滿後可申請考領駕照，該男稱不知道相關規定，經勸說後辦分期，取得駕照應考資格。

他抱走幼女3個月不送回不說去向...前妻報警尋女 侵害親權判賠10萬元

林姓男子依約從主要照顧者籃姓前妻處接走未滿2歲女兒，卻逾3個月不送回，也不告知去向，直到籃女向法院聲請會同警方強制執行才交人；籃女求償50萬元，林反控前妻後來長達2年餘阻撓探視，反要求賠400萬元抵銷，法院認定林故意侵害親權，不得抵銷，判賠10萬元。可上訴。

假賣幣真搶244萬 辣椒水噴臉又持刀刺腿 台中強盜集團5人判刑

台中市王姓男子等5人，年約19至23歲，組成強盜集團，以出售虛擬貨幣為餌，誘騙買家帶244萬元現金到台中面交。見到現金後，他們朝買家臉部噴辣椒水，還持刀刺傷買家雙腿。買家死命護錢、把錢袋丟往前座，集團才倉皇逃離。台中高分院近日審結，認定一審錯用減刑規定，撤銷改判，5人依結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分別判處3年9月至4年11月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。