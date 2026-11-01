盜伐國寶級扁柏…3男開小貨車做無本生意 遭逮被重罰破百萬

南投縣李姓男子與何姓、潘姓男子等3人，結夥開小貨車闖入濁水事業區林班地，盜伐6塊國寶級珍貴林木「台灣扁柏」。3人得手後欲運下山，遭林保署人員發現形跡可疑報警攔截逮捕。一審依違反森林法，將何男與潘男判刑1年1月，併科罰金110萬元。何男以單親、靠打工完成學業、無犯罪所得為由上訴，台中高分院近日駁回上訴，但考量他年輕識淺且受姨丈指使，宣告緩刑4年，令提供150小時義務勞務。

判決指出，李男、何男與潘男3人，於2026年2月5日下午4時30分前，由潘男駕駛何男所有的小貨車，一同前往農業部林業及自然保育署南投分署管轄的濁水事業區第11林班地。抵達後，李男持鏈鋸、鐵撬等工具，盜伐具高經濟與生態價值的貴重木「台灣扁柏」共6塊，再由3人徒手將木材搬上小貨車準備運下山。

然而，3人的行蹤遭林保署霧社工作站職員察覺可疑病報警。同日下午4時30分許，警方在奧萬大聯外道路0.3公里處成功攔截該輛小貨車，當場人贓俱獲，查扣6塊扁柏角材及犯案工具。

南投地院審理時，法官考量3人結夥竊取國家珍貴森林資源，對自然生態造成嚴重威脅，但犯後皆坦承犯行。違反森林法，結夥二人以上為搬運贓物使用車輛竊取森林主產物貴重木罪，判處主導的李男1年2月，併科罰金115萬元。

何男與潘男各處有期徒刑1年1月，併科罰金110萬元。3人罰金均可易服勞役，並沒收作案用的小貨車及工具。

案經上訴，何男向二審法官大打悲情牌，表示自己自幼在單親家庭長大，由外婆撫養，高中靠打工完成學業。

何男還辯稱，因年輕法律觀念不足，受姨丈（即李男）主導帶領才犯案，自己負責搬運並無任何犯罪所得，請求從輕量刑。

台中高分院審理近日審結，一審量刑已充分考量各項情狀，無違法或不當，駁回何男上訴，考量何男案發時年僅19歲，年輕識淺，確受姨丈帶領才在溪床撿拾漂流木，主要負責搬送上車，惡性為3人中最輕微且無獲利。

為促其警惕，法官宣告何男緩刑4年，緩刑期間付保護管束，另需提供150小時的義務勞務，參加3場次法治教育課程，以收矯正之效，仍可上訴。