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冒用網路工作室名片傳給心儀女子再致電騷擾…本尊不堪其擾 判刑4月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓男子盜用王姓男子公開在網路上的工作室名片，以暱稱「K8」傳LINE給趙姓女子，再冒用王的名義打電話騷擾，讓趙女誤以為就是王騷擾她；台南地院認定，李使王面臨被誤認為騷擾者、遭刑事追訴的風險，已足以造成損害，依非法利用個人資料罪判刑4月。可上訴。

判決指出，李姓男子去年6月14日在桃園住處，以暱稱「K8」使用LINE，將王姓男子經營工作室的名片影像傳給趙女，名片上印有王的姓名、手機門號及社群帳號；李藉此讓趙女誤以為「K8」就是王，再以王的名義持續打電話騷擾。

王報警提告，案經彰化警方報請檢方偵辦，再移轉台南地檢署處理；李在偵查中承認犯行，檢方比對王及李父的證詞、通訊使用者資料、LINE對話紀錄與名片影本，認定事證明確，聲請簡易判決處刑。至於涉嫌違反跟蹤騷擾防制法部分，未經告訴。

法院指出，個資法所稱「意圖損害他人利益」，不限於財產上的利益，也不以意圖營利為必要；法律的目的，是規範個資蒐集、處理及利用，避免人格權受到侵害。

法院認為，李未經同意，盜用載有王個資的名片，再冒名騷擾趙女，使王有遭誤認、承受跟蹤騷擾刑事追訴的風險，已足生損害；其行為也未符合個資法所定可為特定目的外利用的例外情形，構成非法利用個資罪。

法院審酌，李將王公開在網路上的名片作為冒名騷擾工具，使無辜者面臨刑事追訴風險，所為不當，衡量他承認犯行、犯罪動機、手段及家庭生活狀況等，判刑4月。

李姓男子盜用王姓男子公開在網路上的工作室名片，傳LINE給趙姓女子，再冒用王的名義打電話騷擾，讓趙女誤以為就是王騷擾她。聯合報系資料照
李姓男子盜用王姓男子公開在網路上的工作室名片，傳LINE給趙姓女子，再冒用王的名義打電話騷擾，讓趙女誤以為就是王騷擾她。聯合報系資料照

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