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「老婆今天噴好多水」辯稱玩天堂 夫與女網友二審逆轉判賠20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名婦人結婚近35年，發現丈夫與女網友互稱「老公」、「老婆」，LINE對話充滿露骨性暗示，憤而求償100萬元。2人辯稱對話是在討論線上遊戲「天堂」打怪時的音效，「噴水」指的是角色的生命之水。一審駁回婦人請求，台中高分院近日審結，廢棄改判，認定2人說法是臨訟編織，需連帶賠償20萬元，全案確定。

判決指出，婦人與丈夫1991年結婚，育有3名子女。2024年間，她發現丈夫與女網友往來密切、頻繁視訊。2024年12月的LINE對話中，女網友傳訊「讓你叫的好大聲，又好好聽」，丈夫則回「老公聽了好興奮哦」、「老婆今天噴好多水喔喔」。婦人因此提出離婚訴訟，並依侵害配偶身分法益求償。

丈夫辯稱，對話截圖是婦人以暴力搶奪手機取得，屬非法證據；「老婆」只是對方的遊戲暱稱。女網友則稱2人從未見面，「叫聲」是組隊打怪時的嘶吼聲，「噴水」是角色遭怪物攻擊時噴出的生命之水。

二審認為，丈夫無法證明婦人以強暴方式取得手機內容。婦人即使是自行翻閱手機，也是為了防衛自身權益，對隱私的侵害輕微，截圖可以採為證據。

法院認為，2人互稱老公、老婆，對話明顯是帶有性暗示的挑逗言語，與線上遊戲無關，已逾越一般男女交往分際；是否見面或發生性行為，不影響侵權成立。

法院審酌雙方婚姻長達35年、婦人無穩定收入、丈夫已退休、女網友月收入約3萬2000元等情，判決2人連帶賠償20萬元。

彰化縣一名婦人控訴丈夫與女網友有染，二人網路對話充滿性暗示，台中高分院近日審結。／AI生成
彰化縣一名婦人控訴丈夫與女網友有染，二人網路對話充滿性暗示，台中高分院近日審結。／AI生成

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