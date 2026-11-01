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無照違規欠罰鍰9萬多男到案才知「禁考期滿」 妻拿新車擔保辦分期

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名男子多年前因開車超速且無故不參加道路交通安全講習，明知駕照遭註銷，仍多次無照駕駛遭裁罰，累計約9萬元未繳，遭屏東分署強制執行，經二次通知到案後，男稱手頭緊，屏東分署發現，該男駕照註銷到今年10月間，屆滿後可申請考領駕照，該男稱不知道相關規定，經勸說後辦分期，取得駕照應考資格。

屏東分署表示，該名男子多次交通違規，都未在指定期限繳納違規罰款，相關案件陸續屏東縣警察局、高雄警察局、屏東監理站檢具資料移送行政執行署屏東分署強制執行。屏東分署收案後通知該男到場，男子第一次通知未到案說明。

承辦書記官調查男子名下無可供執行財產，但曾有繳納積欠健保費及違規罰鍰紀錄，心想再通知一次，或許會到場解決積欠罰款，書記官再次通知到場，該名男子連同妻子一起到場，因有事且手頭緊才沒來分署，書記官說明修法後無照駕駛罰則加重，男子駕照因案註銷至今年10月間屆滿，可在限考領駕照期間屆滿後，向公路監理機關申請考領駕照。

男子跟妻子都表示不清楚有此規定，願意辦分期並申請考領駕照，男子的妻子提供名下2025年豐田汽車作為擔保，經詢問移送機關意見同意分期，男子在屏東監理站代理人協助下，取得駕照應考資格，夫妻感謝分署與監理站幫他們解決公法債務和考領駕照問題。

根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第64條第1、2、4項規定得知，汽車駕駛人依本條例有受限期不得考領駕駛執照處分者，於期間屆滿後，始得依第1項規定申請駕駛執照考驗登記。換言之，移送強制執行的違反道路交通管理事件，經行政執行機關核准分期繳納並於繳納第一期罰鍰金額後，公路監理機關得先註記其申請除車輛過戶外的車輛停駛、復駛、繳交牌照、註銷牌照、換發牌照或駕駛執照。

屏東分署呼籲，民眾收到執行分署通知，應依限繳納或主動到場配合調查，如有經濟困難無法一次繳清，可洽詢分署並攜帶相關證明文件申請分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行，得不償失。

行政執行署屏東分署書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供

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