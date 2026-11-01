他抱走幼女3個月不送回不說去向...前妻報警尋女 侵害親權判賠10萬元

林姓男子依約從主要照顧者籃姓前妻處接走未滿2歲女兒，卻逾3個月不送回，也不告知去向，直到籃女向法院聲請會同警方強制執行才交人；籃女求償50萬元，林反控前妻後來長達2年餘阻撓探視，反要求賠400萬元抵銷，法院認定林故意侵害親權，不得抵銷，判賠10萬元。可上訴。

判決指出，籃女與林原為夫妻，育有一女，2023年10月17日透過法院調解，約定由籃女擔任主要照顧者，並訂定林與女兒會面交往方式；同年12月9日上午9時30分許，林接走當時未滿2歲的女兒，依約應在隔日晚間8時前送回，卻拒絕交付，也不告知女兒去處，完全阻斷母女聯繫。

籃女向彰化地院聲請強制執行，直到2024年3月14日，法院民事執行處會同警員與她前往林的住處，林才交出女兒；籃女認為，林以不正方法，略誘女兒脫離原由她擔任主要照顧者狀態，置於其一己實力支配之下，已侵害母親人格權及親權，提出刑事附帶民事訴訟，求償精神慰撫金50萬元。

林辯稱，籃女與其他人曾在2024年1月7日到他住處侵入住宅、毀損物品並傷害他，才導致延遲交付女兒，籃女也有過失，應減輕賠償；且籃女自2024年3月14日至今年3月31日，長達2年多未依約讓他探視女兒，或藉故縮短會面時間，造成精神痛苦，要求籃女賠償400萬元，並主張抵銷。

台南地院新市簡易庭指出，林所指事件均發生在他侵害親權之後，與他接走女兒、拒不送回的行為沒有相當因果關係，不能據此主張過失相抵；林對籃女所負賠償債務，源於故意侵害親權，依民法規定，因故意侵權行為所負之債不得主張抵銷，不採林的抗辯。

至於林主張，籃女要精神慰撫金，應接受精神鑑定；法院說明，精神慰撫金是就被害人主觀、情感上承受的痛苦，以金錢賠償，與針對心智狀態、精神疾病等進行的鑑定不同，沒有鑑定必要。

法院審酌，林違反會面交往約定，留置女兒逾3個月，使籃女無法行使親權，侵害母女身分法益且情節重大；衡量雙方教育、職業、經濟狀況，以及籃女因女兒音訊全無所受焦慮與傷痛，認慰撫金以10萬元適當。