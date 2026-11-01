假賣幣真搶244萬 辣椒水噴臉又持刀刺腿 台中強盜集團5人判刑

台中市王姓男子等5人，年約19至23歲，組成強盜集團，以出售虛擬貨幣為餌，誘騙買家帶244萬元現金到台中面交。見到現金後，他們朝買家臉部噴辣椒水，還持刀刺傷買家雙腿。買家死命護錢、把錢袋丟往前座，集團才倉皇逃離。台中高分院近日審結，認定一審錯用減刑規定，撤銷改判，5人依結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分別判處3年9月至4年11月。

判決指出，王姓男子在Telegram以暱稱「十大通緝要犯劉煥榮」發起集團，取得買家情資後，約對方2025年10月15日晚間到台中一處停車場交易。當天由曾姓男子開車載許姓、楊姓等3人到場。許男上車假意清點現金，楊男等2人隨即開門噴辣椒水。許男搶錢袋不成，竟持刀刺傷買家雙腿多處。

王男事前已在手機備忘錄列好分贓表：自己分50萬元，下手3人各20萬元，司機6萬元。案發後，許男還抱怨同夥「有刀也不用」。

一審依未遂及刑法第59條減刑，判涉案5人3年10月至5年徒刑。

吳姓、許姓、楊姓等人上訴，主張只是趁隙搶奪，買家仍能反擊，未達不能抗拒程度。二審認為，集團先前已用同樣手法犯案，這次事前備妥辣椒水、刀具及電擊棒，在狹小車內朝臉部噴灑並持刀刺擊，客觀上足使一般人難以抗拒，屬強盜無誤。

二審指出，一審未先計入未遂減刑，就以法定最低刑7年過重為由酌減，適用法律有誤。考量5人另涉其他強盜、詐欺案件，部分人調解後也未見履行賠償，不再依第59條減刑。改判王男4年11月、吳男4年6月、許男及楊男各4年、曾男3年9月。全案仍可上訴。